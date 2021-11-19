Üye Girişi
Dalından sofraya zeytin ve zeytinyağının üretimini akademik olarak öğreniyorlar - Son Dakika

Dalından sofraya zeytin ve zeytinyağının üretimini akademik olarak öğreniyorlar

19.11.2021 12:44
Dalından sofraya zeytin ve zeytinyağının üretimini akademik olarak öğreniyorlar

Balıkesir Üniversitesi (BAUN) Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Programı öğrencileri, dalından sofraya zeytin, zeytinyağı ve zeytin sabunu üretimini akademik olarak öğreniyorlar.

Balıkesir Üniversitesi (BAUN) Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Programı öğrencileri, dalından sofraya zeytin, zeytinyağı ve zeytin sabunu üretimini akademik olarak öğreniyorlar.

Derslerinde bahçede zeytinin dalından toplanarak hasat edilmesinden okula ait fabrikada zeytinyağı çıkarılmasına kadar üretimin her aşamasını teorik ve uygulamalı bir şekilde öğrenen öğrenciler, daha bilinçli bir üretici olarak bölümlerinden mezun oluyor.

Balıkesir Üniversitesi (BAUN) Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü ve Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Programı Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Tuğba Öncül Abacıgil, gazetecilere, üniversite bünyesinde gerçekleştirilen tarımsal üretime enstitü ve Edremit Meslek Yüksekokuluyla ortaklaşa çalışarak 2 kurum olarak destek sağladıklarını söyledi.

Tarımsal faaliyetlerinin Edremit Körfezi'nin önemli geçim kaynaklarından olan zeytincilik üzerine olduğunu belirten Abacıgil: "Bu faaliyetleri sürdürürken enstitü ve yüksekokul bünyesindeki personel ve öğrencilerle beraber uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamaların temel amacı öğrencilerimizi modern bilimsel tekniklerle tarladan sofraya kadar zeytincilik konusunda, zeytin sektörü konusunda yetiştirmek. Bilimsel kriterler ölçüsünde bu zeytin ürünlerinin salı hazırlandığını onlara gösterebilmek temel amacımız." dedi.

Abacıgil sözlerini şöyle tamamladı: "Tarladan sofraya kadar zeytinyağı, sofralık zeytin ve bununla beraber zeytinyağı sabunu imalatı konusunda öğrencilerimizi teorik ve çoğunlukla da uygulamalı olarak üniversitemiz bünyesinde hem bu uygulama bahçesi gibi bahçelerde hem de mevcut laboratuvarlarda yetiştirerek sektöre kazandırmaya çalışıyoruz. Asıl gayemiz zeytincilik sektöründeki doğru bilinen yanlışları düzeltmek. Öğrencilerimizi gelecekte zeytincilik sektöründe katma değer sağlayacak şekilde yetiştirmek ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak."

Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Sevcan Bilir Korkmaz ise uygulamalı hasat yaptıklarını ve toplanan zeytinlerin sıkım aşamasını da öğreneceklerini belirterek, zeytinle alakalı her şeyi öğrenmeye çalıştıklarını aktardı.

Emekli olduktan sonra Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Programı öğrencisi olduğunu anlatan ilhan Arslan da 12 yıl önce zeytin bahçesi aldığını ve orada pratik olarak öğrendiklerini daha akademik olarak öğrenmek için yüksekokula geldiğini söyledi.

Okulda teorik uygulamanın yanında sahada, fabrikada pratik uygulamaları da öğrendiklerini ifade eden Arslan şöyle konuştu: "Zeytinin ne kadar kaliteli ve insan sağlığı için, beslenmemiz için ne kadar faydalı olduğunu bilimsel olarak da öğreniyoruz. Hem burada hasat yaparak hep birlikte arkadaşlarımızla, hocalarımızla hem uygulamasını öğrenmek hem zeytin hasadında neler çok önemli? zeytine hasar vermeden toplayabilmek. Yağın kalitesini çok etkilediği için biz daha bilimsel olarak toplamaya çalışıyoruz asidini yükseltmemek için, polifonel değerlerini yüksek elde edebilmek için."

Arslan okulun en büyük avantajının Türkiye'de az bir bölüm olması ve mezun olanların kendilerini yetiştirmeleri halinde iş imkanının çok iyi olduğunu, işsizlik diye bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Işılay Işık da şöyle konuştu: "Çok güzel bir şey. Herkesin mutlaka bir kere canlı bir şekilde gelip görmesi lazım. Okulda zaten öğreniyoruz. Burada da uygulamalı bir şekilde akıllarda daha güzel bir şekilde kalıyor. Çok güzel bir his emeklerinizin karşılığını alabilmek. Üstelik de sağlıklı bir yiyecek. Sağlıklı bir ürün. Tüketilmesinin zeytinyağının alfabetik sıraya göre her harfte bir faydası var."

Balıkesir Üniversitesi, Edremit, Zeytin, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dalından sofraya zeytin ve zeytinyağının üretimini akademik olarak öğreniyorlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu 12:33 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı 12:02 Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor 11:33 Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor
Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi 11:16 Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak 10:43 Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak 09:57 "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti
Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı 09:14 Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı 08:55 Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı

Son Dakika Haberleri
12:45 Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere icazet merasimi!
12:32 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu
12:22 Kıvanç Tatlıtuğ: Çok güzel bir duygu, ismini henüz düşünmedik
12:18 ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor
12:11 AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 50+1 gündemimizde yok
11:42 Bu ninnilerde danalar kovulmuyor, seviliyor: Sertap Erener'den 12 ninnilik albüm
11:41 Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi
11:32 Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor
11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti
11:29 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son gelişmeler
Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere icazet merasimi! Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere icazet merasimi!         
12:45
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi         
11:42
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler         
10:54
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi         
09:37
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle         
20:25
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Kaldıkları baraka yandı, talihsiz kadın ve oğlu ortada kaldı Kaldıkları baraka yandı, talihsiz kadın ve oğlu ortada kaldı         
15:55
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok         
15:54
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı         
15:40
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 12:49:12. #1.13#
SON DAKİKA: Dalından sofraya zeytin ve zeytinyağının üretimini akademik olarak öğreniyorlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement