Dalından topladıkları zeytinin nasıl kurulacağını vatandaşlara öğretiyorlar

Dünyanın en kaliteli sofralık zeytinlerinin üretildiği Bursa'nın Mudanya ilçesinde üreticiler, topladıkları zeytinleri tüketiciye uygun fiyata sunup zeytinin nasıl kurulacağını öğretiyor.

Trilye tipi olarak bilinen ve lezzetiyle ön plana çıkan sofralık zeytinin hasadına Bursa'nın Mudanya ilçesinde başlandı. Üreticiler dalından topladıkları zeytinleri tüketiciye uygun fiyata sunup, onlara zeytinin nasıl doğal yollarla olgunlaştıracağını da öğretiyorlar. Bu şekilde tüketiciler zeytinlerini damak lezzetine göre az tuzlu veya çok tuzlu olarak tüketebiliyor. Zeytinin tuzlama, yağlı ve salamura çeşitlerini yapan üreticiler, tüketicilere bu olgunlaşma çeşitlerini gösterip vatandaşların damak tadına uygun zeytini kurmasını sağlıyor. Bu şekilde vatandaşlar sağlıklı zeytin tüketmiş oluyor.

Zeytin hasadına başlayan üretici Murat Türker, "Bu yılki zeytin hasadına başladık. Mudanya ilçesinin köylerinde dünyanın en kaliteli sofralık zeytinleri üretiliyor. Bu zeytinler çekirdeği küçük, eti iri, aynı zamanda yağ oranı fazla olduğu için çok lezzetli. Biz bu zeytinleri tüketiciye ulaştırıp, onlara doğal zeytini nasıl kuracaklarını öğretiyoruz. Zeytin doğal olarak hemen olgunlaşmaz, en az 6 ay sonra olgunlaşmaya başlar" dedi. - BURSA