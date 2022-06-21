Dalından topluyor, parasını kulübeye bırakıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Dalından topluyor, parasını kulübeye bırakıyorlar

21.06.2022 11:28
Dalından topluyor, parasını kulübeye bırakıyorlar

Kırklareli'nin Armağan köyündeki çilek ve sebze tarlasından alışveriş, güven esasıyla yapılıyor.

Kırklareli'nin Armağan köyündeki çilek ve sebze tarlasından alışveriş, güven esasıyla yapılıyor.

Valilikçe köyden göçün önüne geçilmesi amacıyla 2016'da dönemin Valisi Esengül Civelek tarafından "Vali Hanım Çileği Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında Armağan köyünde boş arazi ve bahçelerde çilek ekildi. Çileğin üretiminin artması ve tanıtımının yapılmasıyla köy "Çilekli köy" olarak anılmaya başlandı, dalından çilek toplamaya gelenler sayesinde tarım turizmi rotası oldu.

Projeden yararlananlardan birisi olan muhtar Recep Dal, köy merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki 12 dönümlük arazisinin büyük bölümüne çilek, bir kısmına da domates, biber, salatalık gibi sebze ekti.

Dal, muhtarlıktaki ya da ilçedeki işleri nedeniyle çok fazla tarlada duramasa da tarladan alışverişin önünü kesmedi.

Tarladaki kulübenin kapısını kilitlemeyen muhtar, içeriye kova, terazi ve poşetler bıraktı. Herkesin okuyacağı bir alana da "Toplarken yediğiniz helaldir, biz yokuz... Tartı ve kovalar masa üzerinde ücretini kovaya bırakınız. Bereket versin." notunu yazdı.

Sebze ya da çilek almak isteyenler daldan yediğine ücret ödemiyor, satın almak isterse de topluyor, poşetliyor, tartıp parasını kovaya bırakıyor.

"Bu güven meselesidir"

Köy muhtarı Dal, AA muhabirine, güvene dayalı alışveriş uygulamasının yaklaşık bir yıldır devam ettiğini, güven tesis etmenin karşılığında güven doğurduğunu söyledi.

Tarlanın müdavimleri olduğunu anlatan Dal, "Aileler gönül rahatlığıyla çocuklarıyla gelip bahçede dalından hem yiyerek hem toplayarak istediği ürünü alıp gidiyor. Ürün çeşitlerinin fiyatlarını yazdık. Biz kendimize de gelen vatandaşlara da güveniyoruz." dedi.

Dal, her şeyin para olmadığını güven duygusunun pekişmesi için de böyle bir uygulamaya imza attığını ifade etti.

Osmanlı askerinin savaşa giderken dalından üzüm aldığı bahçeye akçesini bıraktığı bir medeniyetten geldiklerini belirten Dal, "Burası da öyle bir şey. 'Doya doya yediğiniz helal' diyoruz, 'kopardığınız helal' diyoruz. Biz bu uygulamayla hem kendimize hem bölgemize değer kattığımıza inanıyoruz. Doğru olan bu süreçte böylesi güzellikleri yaşatmak için hem üreteceğiz hem de çalışacağız." ifadelerini kullandı.???????

Tarladan çilek toplayanlardan Hüseyin Kahya da uygulamadan çok memnun kaldığını bildirdi.

Çileği topladıktan sonra ödeme için tarla sahibini aradığı sırada tabelada yazılanları gördüğünü anlatan Kahya, "Buradaki yazıyı okuduktan sonra topladıklarımı tarttım, ücretini bıraktım kasaya çıktım. Hiç böyle bir yer görmemiştim." dedi.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde asayiş Kırklareli'nde asayiş Kırklareli'nde 91 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 91 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Esengül Civelek, Kırklareli, alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dalından topluyor, parasını kulübeye bırakıyorlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:23 Yiğit Bulut'tan, DEVA Partisi lideri Babacan'a meydan okuma: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin gel konuşalım
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
10:45 Güne yatay seviyede başlayan Dolar/TL 17,33 seviyelerinde işlem görüyor
10:40 Messi'nin yat keyfi kameralara yansıdı! Ünlü futbolcu ve eşinin fit vücudu dikkatlerden kaçmadı
10:37 Şarkıcı Sefo, müzik yasağı başlamadan sahneden indirilince isyan etti: Böyle bir şey olamaz! Ben bu ülkede çok sıkıldım
10:34 Pınar Gültekin'in katiline verilen "haksız tahrik" indirimli 23 yıl hapis cezasına tepkiler sürüyor! Birçok ünlü isim karara isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 11:34:52. #1.13#
SON DAKİKA: Dalından topluyor, parasını kulübeye bırakıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement