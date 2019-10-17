Son Dakika Haberleri: Dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel Dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı

55 dakika önce

Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı.

Dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı.

Jandarma su altı kurtarma ekibi, Kaş ilçesi Hidayet Koyu mevkisinde, eğitim dalışı yaptı. Dalış esnasında 4 asker rahatsızlandı.

Baygınlık geçiren askerler, çevredeki hastanelere götürüldü.

Jandarma, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:54 Kaynak: AA
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