Son Dakika Haberleri: Dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu (3)
Son Dakika Güncel Dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu (3)

Dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu (3)

1 saat önce

Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı.

Jandarma su altı kurtarma ekibi, Kaş ilçesi Hidayet Koyu mevkisinde, eğitim dalışı yaptı. Dalış esnasında 4 asker rahatsızlandı.

Baygınlık geçiren askerler, çevredeki hastanelere götürüldü.

Dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu (3)

Jandarma, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:29 Kaynak: AA
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Dalış eğitiminde rahatsızlanan asker şehit oldu
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