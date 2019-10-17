Dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu (3)
1 saat önce
Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:29 Kaynak: AA
Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı.
Jandarma su altı kurtarma ekibi, Kaş ilçesi Hidayet Koyu mevkisinde, eğitim dalışı yaptı. Dalış esnasında 4 asker rahatsızlandı.
Baygınlık geçiren askerler, çevredeki hastanelere götürüldü.
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