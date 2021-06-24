Dalış Merkezlerimiz ve Dalış Eğitmenlerimizin Dikkatine: Sağlık Raporu İşlemleri Hakkında - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanınan birçok ülke gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunu oluşturan COVID-19 (SARS-CoV-2) salgını sebebiyle, Federasyonumuzca alınan tedbirler kapsamında 01 Nisan 2020 tarihinde Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneğinin önerisi ile dalış muayenesi bitenlerin sürelerini uzatılmasına karar verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 21 Haziran tarihinde açıklanan 01 Temmuz 2021 tarihi itibariyle normalleşme süresi kapsamında sağlık raporları sona eren eğitmen ve rehber dalıcılarımızın dalış muayenesini tamamlayarak Donanımlı Dalış Talimatında yer alan FORM-11'in ASLINI Federasyonumuza 31 Temmuz 2021 tarihine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

Dalış Merkezlerimiz, Dalış Eğitmenlerimiz ve Rehber Dalıcılarımızın dikkatine sunarız.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu