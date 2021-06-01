Dalış Merkezlerimizin Dikkatine: Dalış Turizmi Faaliyetleri Hakkında - Son Dakika

Dalış Merkezlerimizin Dikkatine: Dalış Turizmi Faaliyetleri Hakkında
01.06.2021 23:27
İçişleri Bakanlığının 01 Haziran 2021 tarihinde yayımlamış olduğu "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" kapsamında açıklanmayan dalış turizmi faaliyetleri için Kaymakamlıkların izni ile faaliyetlerin yürütülebilmesi adına, daha önce de Federasyonumuzca çözüm üretilmek için...
İçişleri Bakanlığının 01 Haziran 2021 tarihinde yayımlamış olduğu "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" kapsamında açıklanmayan dalış turizmi faaliyetleri için Kaymakamlıkların izni ile faaliyetlerin yürütülebilmesi adına, daha önce de Federasyonumuzca çözüm üretilmek için yürütülen Kaymakamlıklara yazı hazırlanması işlemleri devam edecektir. Bu kapsamda dalış organizasyonu bilgilerini içerir ekteki dilekçe örneği ile Federasyonumuza başvurulması durumunda Merkez faaliyet adresinin bulunduğu bölgedeki Kaymakamlığa hitaben yazı hazırlanacaktır.
Sualtı topluluğumuzun dikkatine sunarız.
Dilekçe örneği için tıklayınız. (info@tssf. gov. tr adresine mail atılması gerekmektedir. )
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