Dalış okullarından hava tüplerini marinada doldurma talebi - Son Dakika

Dalış okullarından hava tüplerini marinada doldurma talebi

Antalya'nın Kemer ilçesinde marina içinde dalış turizmi faaliyetlerinde bulunan dalış okulları, 2011 yılından buyana yasak olan hava tüplerinin marina içinde doldurulması işlemi için destek istedi.

Dalış okullarından hava tüplerini marinada doldurma talebi, System.String[]

Antalya'nın Kemer ilçesinde marina içinde dalış turizmi faaliyetlerinde bulunan dalış okulları, 2011 yılından buyana yasak olan hava tüplerinin marina içinde doldurulması işlemi için destek istedi. Uygulama sebebiyle sektörün sıkıntı yaşadığını dile getiren dalış okulları temsilcileri Valilik ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) başta olmak üzere ilgili kurumlardan talepte bulunarak, yardım istedi.


Dalış okulları, sportif amaçlı dalışlarda kullanılan ve içine normal hava basılan dalış tüplerinin dolumunun Kemer Marina içinde yapılması işlemi 31 Ekim 2011 tarihinden itibaren marina yönetiminin aldığı kararla sona erdirilmişti.


8 sezon boyunca her dalış okulu başına ortalama 100 tüpün doldurma ve nakliyesi konusunda zorluk yaşadıklarını ileri süren dalış okulu yetkilileri, iş güvenliği sebebiyle marina içinde hava doldurma işlemlerinin yapılamadığını, her dalış okulunun kendi imkanlarıyla tüpleri doldurup marinadaki teknelerine getirdiğini hatırlattı. Dalış okulu yetkilileri, Antalya, Kaş, Marmaris gibi marinalarda tüp dolum işlemlerinin marina içinde gerçekleştirildiğini belirterek Kemer Marina'da faaliyet gösteren dalış okullarının da eskiden olduğu gibi marina içinde tüplerini doldurmalarına izin verilmesini, bunun için tüp dolum odaları oluşturulmasını talep ettiler.


"Bir nefeslik talep"


Dalış Merkezi yetkilisi Ali Sivrikaya 20 yıldır Kemer Marina'da dalış okulu yetkilisi ve eğitmeni olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, "Bölgede bulunan 20'ye yakın dalış okulu olarak sualtı turizminde ciddi sayıda yerli ve yabancı turist ağırlıyoruz. Marina içinde kompresörlerimizi koyabileceğimiz tüplerimize hava basabileceğimiz bir odamızın olmasını istiyoruz. Şu anda değişik yerlerde tüplerimize hava basıyoruz ama sorunlar yaşıyoruz. Gürültü şikayeti, sanayi elektriği, tüplerin taşınması gibi. Bizim talebimiz bir nefeslik bir taleptir. Bu talebimiz gerçekleşirse mutlu olacağız" dedi.


"Masraflar artıyor"


Dalış Merkezi işletmecilerinden Levent Bayat ise "15 yıldır Kemer'de dalış turizmi işletmeciliği yapıyorum. Tüp doldurma yerimizin olmaması en büyük sorun. Sezonda müşteri sirkülasyonu hızlı olduğu için tüplerin başka yerde doldurulması geri getirilmesi problem oluyor. Tüplerin içine basılacak olan havanın kokusuz, temiz olması toksik madde içermemesi lazım" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Antalya, Marina, Kemer, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 04:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dalış okullarından hava tüplerini marinada doldurma talebi - Son Dakika Ekonomi

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