Dalış rekortmeni Fatma Uruk: Bir dünya rekoru denemesi daha yapmak istiyorum - Son Dakika

Dalış rekortmeni Fatma Uruk: Bir dünya rekoru denemesi daha yapmak istiyorum

24.05.2021 15:17
Dalış rekortmeni Fatma Uruk: Bir dünya rekoru denemesi daha yapmak istiyorum, System.String[]

özel açıklamalarda bulundu.

özel açıklamalarda bulundu. Uruk, "Dünyadan Türkiye'ye gelsinler istiyoruz. Hem benim antrenörüm hem organizasyonu yapacağımız hakemler, bu sene Türkiye'yi dünyaya tanıtmak istiyoruz. Sponsor desteği çok önemli. Bankada çalışıyorum ama bunu bu şekilde götürmem mümkün değil, işten ayrılacağım. Çünkü daha fazla spor olsun istiyorum hayatımda. Büyük riskler alıp, daha büyük başarılar almak için çalışıyorum. Umarım destekler de artar" diye konuştu.

"KÖPEK BALIKLARIYLA YÜZDÜM"Meksika'da geçen sene köpek balıklarıyla yüzdüğünü anlatan Uruk, "Korkuyordum köpek balıklarından fakat yakından görünce söylenenin doğru olduğunu gördüm. Gerçekten korkacak hiçbir şey yok. Siz onlara bir şey yapmazsanız onlar kendi dünyalarında yaşıyorlar. Siz onların dünyasına biraz ortak oluyorsunuz. Çok güzel bir histi. Tüm deniz canlılarını çok seviyorum" ifadelerini kullandı."PANDEMİDE EVDE DAMACANALARLA ANTRENMAN YAPTIM"Fatma Uruk, koronavirüs pandemisi sürecinde evde antrenman yaparak formunu korumaya çalıştığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pandemiden kazanım elde ederek çıkan birkaç sporcudan biriyim. 2020 yılı Mart ayında gitmiştim Meksika'ya rekor denemeleri yapmak için. Gittikten 1 hafta sonra pandemi nedeniyle hem ülkede mahsur kaldım hem de planladığım hiçbir şeyi gerçekleştiremediğim bir noktaya evrildi benim için planlarım. Fakat bir şekilde o krizi fırsata çevirdik. Benim bundan önce İstanbul'da yaşadığım hayatımda spor daha az yer kapladığı için orada mahsur kalmak, benim daha fazla spor yapabilmeme neden oldu. Bir dünya rekoru denemesi yapmak için gitmiştim, 3'e çıkardım. Antrenmanlı olduğum en iyi konu sudan uzak olmaktı, o nedenle o kadar pozitif yaklaşabildim sürece. Yaşadığım yerde böyle küçük bir oda, evimde olan damacanalarla, yanımdaki inşaatın merdivenlerinde kara antrenmanı yaparak 4-5 ay geçirdim. Biraz pandemi hafiflediği dönemde de tekrar dalış yapabileceğim durumlarda derin dalışlara başladık, antrenmanlara başladım. Yine de az yetersizdi çünkü rekor denemeleri çok uzun bir süreç gerektiriyor.""ANA SPONSOR ARIYORUM"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na destekleri için teşekkür eden 33 yaşındaki milli sporcu, ana sponsor aradığını vurguladı. Uruk, "Döndüğümden beri bir ana sponsor arıyorum. Aynı zamanda ulaşım konusunda uçak bileti desteğine ihtiyacım var. Bu iki sorunu henüz çözemedik fakat Spor Bakanlığımızın destekleri ve yakın zamanda Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmelerin akabinde aşama kaydedeceğimize inanıyorum. Buradan hem Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'na hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. 19 Mayıs'ta zaten burada birlikteydik. Hedeflerimi kendilerine de anlattım. Bu sene ne yaparsam Türkiye'de yapacağım. Meksika'da Türkiye'yi tek başıma tanıtmak durumunda kalmıştım. Çok da güzel yaptık bunu. Ekibimdeki herkes yabacıydı. Yabancı sporcular bile beni destekliyordu" ifadelerini kullandı."SUYUN ALTINDA GÖRDÜĞÜM HER ŞEYİN PEŞİNDEN GİDİYORUM""Şu ana kadarki en değerli dalışım, 77 metre ile en derin dalışım olan erkeklerin de rekorunu geçmiş olduğum dalış" diyen Uruk, "O gün gerçekten çok mutlu hissettim kendimi. Performans olarak ulaşabileceğim en derine ulaştığım gün, o gündü. Erkekler rekoru 76 metreydi, ben 77 metre yaptım. Bu yüzden kendimi çok mutlu hissettirdi. Su altında çocukluğumdan beri zaten bulduğum her şeyin peşinden gidiyorum, aslında serbest dalış da böyle başladı. İzmirliyim, orada doğdum büyüdüm, deniz kenarında yaşadım hep. 18 yaşında milli takıma seçildim ve Ankara'da aslında dalışa başladım. Ama öncesinde bir İzmir var. O zamandan beri aslında suyun altında gördüğüm hayatı merakımdan bu zamana kadar gelebildim. Bu hala devam ediyor" şeklinde konuştu."BENİM GİBİ YOLU ÇETREFİLLİ OLAN GENÇLERE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"Spora geç başladığına dikkat çeken Fatma Uruk, sözlerini şöyle tamamladı: "Umarım ileride bununla ilgili de çalışmalar yapabiliriz. Şu an öncelikli sportif hedeflerim ki benim spor yolculuğum biraz zorlu oldu. Çocukluğumdan beri hep spor yapmak istedim ama bir şekilde hem aile yönlendirmesi olmamasından hem de imkanım olmadığından çok geç başladım ancak üniversitede. Benim gibi yolu biraz çetrefilli olan gençlere, çocuklara ilham olmak istiyorum. Benim bu rekor denemelerinde hissettiğim en önemli şey biraz isyandı. Uzun zamandır uğraşıyorum, bu yüzden motive halde tutabildim kendimi."

- Ankara
Dalış rekortmeni Fatma Uruk: Bir dünya rekoru denemesi daha yapmak istiyorum
Dalış rekortmeni Fatma Uruk: Bir dünya rekoru denemesi daha yapmak istiyorum
Dalış rekortmeni Fatma Uruk: Bir dünya rekoru denemesi daha yapmak istiyorum

Meksiko, Türkiye, Köpek, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Dalış rekortmeni Fatma Uruk: Bir dünya rekoru denemesi daha yapmak istiyorum - Son Dakika Spor


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