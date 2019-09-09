Son Dakika Haberleri: Dalış rekortmeni şahika ercümen, kadın azmağı'nda dalış yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Dalış rekortmeni şahika ercümen, kadın azmağı'nda dalış yaptı

12 dakika önce

SERBEST dalışta dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, çevre kirliliğine dikkat çekmek için Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde dalış gerçekleştirdi.

Dalış rekortmeni şahika ercümen, kadın azmağı'nda dalış yaptı, System.String[]

SERBEST dalışta dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, çevre kirliliğine dikkat çekmek için Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde dalış gerçekleştirdi. Dalış yaptığı Kadın Azmağı'ndaki kirliliğe dikkat çeken Ercümen, "Ekolojik dengeyi koruyup, gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor" dedi.

Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği, 'Sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde önemli bir çevre etkinliği düzenledi. Milli sporcu Şahika Ercümen, su altı bitki örtüsü zenginliğiyle dikkat çeken, elle tutulabilecek hissi veren balık ve kaplumbağalarıyla doğal akvaryum görüntüsü oluşturan Kadın Azmağı için dalış gerçekleştirdi. Ercümen, "Azmak Nehri gerek doğası ve su üstüyle inanılmaz bir cennet. Buraya çok fazla ziyaretçi geliyor. Suyun altı güzel olduğu kadar kirlenmeye yüz tutmuş. Plastik şişelerin yanı sıra aklımıza gelmeyecek atıklar bulunuyor. Özenli ve korunaklı yaklaşmamız gerekiyor. Ekolojik dengesini koruyup, gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Su inanılmaz derecede soğuk" dedi.

Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Murat Günay ise "Kadın Azmağı'nın ekolojik denge olduğunu göstermek için bu etkinliği düzenledik. Muhteşem doğanın korunması için farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dalış yapan Gökçe Bahadır'ın bacaklarının su altındaki görüntüsü tartışma yarattı
AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi Fenerbahçe hazırlık maçında Bursaspor'a yenildi Erdoğan: Katılım finansı bankacılık sisteminin faiz oranıyla devam etmemeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 12:28:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dalış rekortmeni şahika ercümen, kadın azmağı'nda dalış yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]