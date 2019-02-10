Dalış Sırasında Kalp Krizi Geçirip Öldü
1 saat önce
BALIKESİR'in Avşa Adası açıklarında deniz kestanesi çıkarmak için yaptığı dalış sırasında kalp krizi geçiren Ümit Demirel (42), hayatını kaybetti.
BALIKESİR'in Avşa
Adası açıklarında deniz kestanesi çıkarmak için yaptığı dalış sırasında kalp krizi geçiren Ümit Demirel (42), hayatını kaybetti.
Olay, dün Marmara
ilçesine bağlı Avşa Adası açıklarında meydana geldi. Adada yaşayan, Erdek- Adalar
arasında sefer yapan bir gemide çalışan Ümit Demirel, bir arkadaşıyla birlikte bindiği botla denize açıldı. Bir süre sonra Demirel, deniz kestanesi çıkarmak için dalgıç kıyafetiyle dalış yaptı. Demirel uzun süre su altında kalınca, bottaki arkadaşı şüphelendi. Arkadaşı, hava hortumuyla Demirel'i baygın halde yukarı çekip, bota aldı. Avşa Adası iskelesine getirilen Ümit Demirel, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
?İlk belirlemelere göre Demirel'in su altında kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ümit Demirel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
- Balıkesir
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:01 Kaynak: DHA
Usta Sanatçı Hakan Yeşilyurt Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Usta Sanatçı Hakan Yeşilyurt'un Ölümü Ünlüleri Yasa Boğdu
İşten Çıkarılan Adam, Eski Patronunu Pompalı Tüfekle Vurdu! Korku Dolu Anlar Kamerada
Ataması Yapılmayan Öğretmen, Ardında Bir Not Bırakıp İntihar Etti