Son Dakika Haberleri: Dalış Sırasında Kalp Krizi Geçirip Öldü

Dalış Sırasında Kalp Krizi Geçirip Öldü

1 saat önce

BALIKESİR'in Avşa Adası açıklarında deniz kestanesi çıkarmak için yaptığı dalış sırasında kalp krizi geçiren Ümit Demirel (42), hayatını kaybetti.

Dalış Sırasında Kalp Krizi Geçirip Öldü, System.String[]
BALIKESİR'in Avşa Adası açıklarında deniz kestanesi çıkarmak için yaptığı dalış sırasında kalp krizi geçiren Ümit Demirel (42), hayatını kaybetti.

Olay, dün Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası açıklarında meydana geldi. Adada yaşayan, Erdek- Adalar arasında sefer yapan bir gemide çalışan Ümit Demirel, bir arkadaşıyla birlikte bindiği botla denize açıldı. Bir süre sonra Demirel, deniz kestanesi çıkarmak için dalgıç kıyafetiyle dalış yaptı. Demirel uzun süre su altında kalınca, bottaki arkadaşı şüphelendi. Arkadaşı, hava hortumuyla Demirel'i baygın halde yukarı çekip, bota aldı. Avşa Adası iskelesine getirilen Ümit Demirel, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

?İlk belirlemelere göre Demirel'in su altında kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ümit Demirel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:01 Kaynak: DHA

Avşa, Balıkesir, Kalp Krizi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Usta Sanatçı Hakan Yeşilyurt Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hakan Yeşilyurt'un Ölümü Ünlüleri Yasa Boğdu

İşten Çıkarılan Adam, Eski Patronunu Pompalı Tüfekle Vurdu! Korku Dolu Anlar Kamerada Ataması Yapılmayan Öğretmen, Ardında Bir Not Bırakıp İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 17:14:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dalış Sırasında Kalp Krizi Geçirip Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]