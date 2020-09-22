Dalış turizminin adresi: Kaş - Son Dakika

Dalış turizminin adresi: Kaş

"Turizmin başkenti" Antalya'da, temiz ve berrak bir denize sahip Kaş ilçesi, zengin su altı flora ve faunasıyla dalış tutkunlarını büyülüyor.

"Turizmin başkenti" Antalya'da, temiz ve berrak bir denize sahip Kaş ilçesi, zengin su altı flora ve faunasıyla dalış tutkunlarını büyülüyor.

Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kaş, su altı zenginlikleriyle de dalış turizmine hizmet veriyor. İlçe, antik çağlardan Birinci ve İkinci Dünya savaşlarına kadar birçok tarihi batığa da ev sahipliği yapıyor. Akdeniz'in mavi suları, bu özellikleriyle dalış tutkunlarını cezbediyor.

İlçe, 2. Dünya Savaşı'nda Meis adasındaki İngiliz üstlerini bombalarken düşürülen İtalyan yapımı savaş uçağı, 3 bin 300 yıl önce batan Uluburun Batığı'nın replikası, geçen yıl Hava Kuvvetleri'nin bağışı ile ilçeye getirilerek batırılan D-47 kargo uçağı ve 2 yıl önce batırılan 45 tonluk "emekli tank", antik kalıntılar, doğal güzellikler ve yüzlerce objeye ev sahipliği yapıyor.

Antik çağlardan 1. ve 2. Dünya savaşlarına kadar birçok batığın adeta tarihe sessiz tanıklık ettiği Kaş, dalgıçların ve su altı meraklıların ilgi odağı oluyor. Su altında görsel şölen oluşturan batıklar kendisine hayran bırakıyor.

Yaklaşık 40 noktada dalış yapanlar, farklı türlerdeki deniz canlılarını da görerek su altı dünyasının güzelliklerini keşfediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci kapsamında da gerekli tüm tedbirler alınarak, ilçede dalış hizmetleri devam ediyor.

Her yıl 100 bine yakın yerli ve yabancı turist dalış yapıyor

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 18 dalış eğitim merkezi bulunduğunu ve her yıl 100 bine yakın yerli ve yabancı turistin, alanında donanımlı eğitmenler eşliğinde güvenli ve keyifli dalışın tadını çıkarttığını söyledi.

İlçenin, son derece berrak denizi ile Akdeniz ölçeğinde en iyi görüşe sahip dalış noktalarını barındırdığını dile getiren Yazıcı, aynı zamanda koruma kapsamında olan bu bölgelerdeki korunan balık türlerinin de dalış esnasında görülebildiğini kaydetti.

Kendisinin de dalış yaptığını aktaran Yazıcı, su altındaki zenginlikleri keşfetmenin insana ayrı bir keyif sunduğunu ifade etti.

Kaş'ı, "turizmde geleceği parlak ilçe" olarak nitelendiren Yazıcı, "Kaş'ta dalış turizmi noktasında turist sayısı her geçen yıl artıyor. Bu yıl ülkemizde ve dünyada etkili olan Kovid-19 salgınına rağmen dalış yapan insan sayısında azalma yaşanmadı." dedi.

Dalış teknelerinin de hijyen kurallarına en üst düzeyde uyduklarını aktaran Yazıcı, sıkı denetimler yapıldığını, kurallar noktasında asla taviz verilmediğini belirtti.

Tekne sahiplerinin de bu konuda çok hassas davrandıklarını ifade eden Yazıcı, "Bizzat kendilerinin ciddi tedbirler aldıklarını görmek bizleri daha çok sevindiriyor. İş birliği halinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Dalış turizmine ve salgın sürecine sundukları desteklerden dolayı da kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Engelliler de su altını keşfediyor

Kaymakam Yazıcı, ilçenin en iyi dalış eğitim merkezlerini barındırdığını, merkezlerin istihdama katkıda bulunarak, kendi içinde yeni eğitmenler yetiştirdiğini belirtti.

Eğitmenlerin insanlara dalışı sevdirdiğini dile getiren Yazıcı, "Alanında son derece eğitimli eğitmenler dahilinde engelli insanlara da dalış yaptırılabiliyor. İsteyen herkes, buradaki su altı zenginliklerini görebilir." ifadelerini kullandı.

Kaş Kaymakamı Yazıcı, Fener Adası mevkisinde 18 metreye hobi amaçlı tüplü dalış gerçekleştirdi. Kaymakam Yazıcı'nın mavi sulardaki yolculuğu su altı kamerasıyla da görüntülendi.

Dalış turizminin adresi: Kaş

Akdeniz, Antalya, İtalyan, Savaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dalış turizminin adresi: Kaş - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'den bir "Lozan" Navtex'i daha: Limni Adası'nın statüsü ihlal edildi Polis otosundan elleri kelepçeli halde kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
İlişkileri yumuşatacak hamle! Macron'un çağrısı sonrası iki lider telefonda görüşecek İlişkileri yumuşatacak hamle! Macron'un çağrısı sonrası iki lider telefonda görüşecek         
16:59
Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim         
16:58
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi         
16:43
Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı         
16:14
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı üçlü Doğu Akdeniz zirvesinden Yunanistan mesajı çıktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı üçlü Doğu Akdeniz zirvesinden Yunanistan mesajı çıktı         
16:06
Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak         
15:42
Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek         
15:37
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor         
13:52
Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı         
13:47
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 17:50:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dalış turizminin adresi: Kaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei