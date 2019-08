Dalış turizminin kalbi Kaş'ta atıyor

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, son dönemlerde dalış organizasyonlarıyla da turist çekmeye başladı.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da, alternatif turizm çalışmaları bağlamında dalış turizmine ağırlık verildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun destekleriyle su altı güzellikleri fotoğraflanıp videosu çekilen kentin, farklı ilçelerinde insan eliyle de yapay resifler oluşturuldu. Doğal su altı güzelliklerinin yanı sıra son dönemde dalış turizmi için batırılan motosiklet, uçak ve tank gibi resiflere dalan turistler, su altı dünyasının güzelliğini keşfedip, o anları fotoğrafladı. Kaş- Kalkan bölgesinde dalış yapan turistler farklı balık türlerini görmenin yanı sıra, caretta carettalar ile yüzme şansı bulabiliyor. Gazipaşa'dan Kalkan'a kadar uzanan sahil şeridindeki 222 dalış noktasında, su altı tutkunlarına profesyonel rehberler eşliğinde dalış turları düzenleniyor.



İlçede faaliyetlerini sürdüren Açık Deniz Eğitmeni Can Kahvecioğlu, Kaş'ın tartışmasız Türkiye'nin dalış merkezlerinin başında geldiğini ve dünyanın da sayılı yerlerinden biri olduğunu söyledi.



Bir bölgenin dalış merkezi olması için gereken özellikleri vurgulayan Can Kahvecioğlu, "Sadece su altındaki çeşitliliği değerlendirmiyoruz. Şehirde dalıcıya verilecek diğer imkanlar da ön plana çıkabiliyor. Konaklama ve eğlence, en az su kalitesi ya da su altı çeşitliliği kadar dalıcıyı ilgilendiren konular. Bu şekilde bakınca Kaş, Türkiye'nin en önemli dalış merkezidir" dedi.



Suyun kalitesi ve görüş



Kahvecioğlu, bir bölgeyi iyi dalış noktası kılan özelliğin öncelikle suyun kalitesi olduğuna dikkati çekerek, "Kaş'ta ocak ayının ortalarına kadar deniz suyu sıcaklığı 20 derecenin üzerindedir. Bölgemizi çeviren dağlardan gelen yeraltı kaynak sularıyla suyumuz beslenir ve mineral bakımından zengindir. Suyumuzun özgül ağırlığı yüksektir. En önemlisi de görüş çok yüksektir. Özellikle bir dalıcının arayacağı etmen budur" diye konuştu.



25 nokta, 20 okul



Kaş'ta 25 ve üzeri dalış noktası ile 20 dalış okulu bulunduğunu belirten Kahvecioğlu, "Bir bölgeyi dalış merkezi yapan, etkenlerdir. Dalıcının konakladığı yerden limana olan mesafesi, özellikle dalış teknesinin dalış lokasyonuna mesafesi çok önemlidir. Bölgemizde en uzak mesafe aşağı yukarı 40-45 dakikadır. Burada her seviye dalış için noktalarımız var. Kanyon dalış bölgesi, Türkiye'nin en popüler dalış noktalarının başında gelir. Tünel, Kaş'a özgü önemli bir dalış noktasıdır.



Dalış 12 ay



İlçemizde aktif hizmet veren 20 dalış okulumuz var. Kaş, dalış eğitimi üzerine kendi ekolü olan bir bölgedir. Kaş'tan iyi bir dalış eğitimi alarak dönersiniz. Dalış eğitimi, alacağınız lisansa göre 3 ila 4 gün sürer ve alacağınız bröve ile dünyanın her yerinde bir dalış merkezinde dalış yapabilirsiniz. Kaş'ta dalış 12 ay boyunca devam eder. Bir dalıcı buraya geldiği zaman, Ocak'ta, Şubat'ta da gelse dahi, en az bir ya da iki dalış teknesini suda aktif halde bulur. Bir ya da iki dalış okulu aktif dalışlara devam eder. Bu da işimizde sürdürebilirlik sağlar" ifadelerini kullandı.



Dalış turizmi için uygulamalar



Kahvecioğlu, dalış turizmini geliştirmek amacıyla Kaş'ta yapılan çalışmalardan bahsederek, "Dalış turizmini geliştirmek üzere, insan eliyle dalış okullarının ve Antalya Valiliğinin koordinasyonuyla oluşturulmuş dalış noktaları var. Güvercin Ada bölgesinde tank batığı, daha önceki yıllarda tekne batığı, 10-11 yıl önce bir uçak batığı var. Bunlar dalış turizmini geliştirmek için yapılmış uygulamalar ve son derece iyi neticeler vermiştir. Bunun dışında Kanyon bölgesinde Dimitri'nin Pamuk batığı dediğimiz, yıllar önce 1960'larda kazayla kayalıklara çarparak, daha sonra da derinlere düşerek, ancak rekreasyon limitlerinde kalabilmiş bir doğal batığımız var. Dünyanın ilk batığı kabul edilen Uluburun batığı ise Bodrum Müzesi'nde sergileniyor" şeklinde konuştu. - ANTALYA

