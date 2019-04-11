Dallara Takılan Kargayı Vatandaşlar Kurtardı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dallara ayağı takılan karga vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dallara ayağı takılan karga vatandaşlar tarafından kurtarıldı.



Vatandaşlar, Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü önünde bulunan bir ağaçta karganın çırpındığını gördü.



Merdiven yardımıyla ağaca çıkan bir vatandaş kargayı kurtardı.



Takıldığı yerden kurtarılan karga daha sonra doğaya salındı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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