Son Dakika Haberleri: Dallara Takılan Kargayı Vatandaşlar Kurtardı

Dallara Takılan Kargayı Vatandaşlar Kurtardı

7 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dallara ayağı takılan karga vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Dallara Takılan Kargayı Vatandaşlar Kurtardı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dallara ayağı takılan karga vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Vatandaşlar, Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü önünde bulunan bir ağaçta karganın çırpındığını gördü.

Merdiven yardımıyla ağaca çıkan bir vatandaş kargayı kurtardı.

Takıldığı yerden kurtarılan karga daha sonra doğaya salındı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:17 Kaynak: AA
Halk Eğitimi Merkezi, Tekirdağ, Çerkezköy, Güncel
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