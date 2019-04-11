Dallara Takılan Kargayı Vatandaşlar Kurtardı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dallara ayağı takılan karga vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dallara ayağı takılan karga vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:17 Kaynak: AA
Vatandaşlar, Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü önünde bulunan bir ağaçta karganın çırpındığını gördü.
Merdiven yardımıyla ağaca çıkan bir vatandaş kargayı kurtardı.
Takıldığı yerden kurtarılan karga daha sonra doğaya salındı.
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