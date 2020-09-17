Dallarını kesmek için çıktığı dut ağacından düşüp, öldü - Son Dakika

Dallarını kesmek için çıktığı dut ağacından düşüp, öldü
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Nusret Köseoğlu dallarını kesmek için çıktığı dut ağacından düşerek, hayatını kaybettiOlay, sabah, Serdivan Yukarıdereköy Mahallesi'nde meydana geldi.
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Nusret Köseoğlu dallarını kesmek için çıktığı dut ağacından düşerek, hayatını kaybetti
Olay, sabah, Serdivan Yukarıdereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Nusret Köseoğlu, sokak lambası yanındaki dut ağacının dallarını kesmek istedi. Ağaca çıkan Köseoğlu, bir anda dengesini kaybedip, düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Köseoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika ABD'de gözaltındaki göçmen kadınların rızaları olmadan rahimleri alınmış Bakü'de beklenen gol geldi! Galatasaray, yıldız futbolcunun nefis golüyle öne geçti Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi