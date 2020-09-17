Dallarını kesmek için çıktığı dut ağacından düşüp, öldü - Son Dakika

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Nusret Köseoğlu dallarını kesmek için çıktığı dut ağacından düşerek, hayatını kaybetti

Olay, sabah, Serdivan Yukarıdereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Nusret Köseoğlu, sokak lambası yanındaki dut ağacının dallarını kesmek istedi. Ağaca çıkan Köseoğlu, bir anda dengesini kaybedip, düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Köseoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.