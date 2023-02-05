Olay, dün İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Evrenye'de cami bahçesindeki ağaçları budamak isteyen Cemal Karademir, merdivenle çıktığı ağaçta yaklaşık 5 metre yüksekten elindeki ağaç kesme motoru ile birlikte düştü. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Karademir hayatını kaybetti. Karademir'in cenazesi morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kestiği ağaçtan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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