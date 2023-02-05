Kestiği ağaçtan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kestiği ağaçtan düşerek hayatını kaybetti

05.02.2023 14:05

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dallarını kesmek için çıktığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dallarını kesmek için çıktığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti. Olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Evrenye'de cami bahçesindeki ağaçları budamak isteyen Cemal Karademir, merdivenle çıktığı ağaçta yaklaşık 5 metre yüksekten elindeki ağaç kesme motoru ile birlikte düştü. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Karademir hayatını kaybetti. Karademir'in cenazesi morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Karademir'in kesim motoru ile birlikte ağaçtan düştüğü görülüyor. Karademir'i gören vatandaşlar yardımına koşuyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kestiği ağaçtan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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