Dallas City Başkanı Jacob Serdar Tuygun: "Türk gençlerini yurt dışında değerlendirmek istiyoruz" - Son Dakika

Dallas City Başkanı Jacob Serdar Tuygun: "Türk gençlerini yurt dışında değerlendirmek istiyoruz"

08.03.2021 16:40

- Dallas City Başkanı Jacob Serdar Tuygun: "Türk genlerini yurt dışında değerlendirmek istiyoruz" Dallas City FC Başkanı Jacob Serdar Tuygun, "2013 yılında kurduğumuz takımımızla ve Türk Amerikan Spor Derneğimizle, sporda yetenekli gençlerimize fırsat tanımak istiyoruz" dedi.

- Dallas City Başkanı Jacob Serdar Tuygun: "Türk genlerini yurt dışında değerlendirmek istiyoruz"

İSTANBUL - Dallas City FC Başkanı Jacob Serdar Tuygun, "2013 yılında kurduğumuz takımımızla ve Türk Amerikan Spor Derneğimizle, sporda yetenekli gençlerimize fırsat tanımak istiyoruz" dedi.

ABD'nin 3. Lig'i sayılan NPSL'de bulunan Dallas City FC'nin Başkanı Jacob Serdar Tuygun, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Türk-Amerikan Spor Derneği'nin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Tuygun, "Biz Türk Amerikan Spor Derneği'ni bundan 5 sene önce kurduk. Kurma sebeplerimizden bir tanesi, Türkiye'deki öğrenciler ile beraber Amerika'daki spor organizasyonlarını bir araya getirebilmekti. Bunlarla bir araya geldikten sonra bazı yetenekli olan sporculara da Amerika'da burslar sağlamak istiyorduk. Diğer bir sebebimiz de eğitim ile ilgiliydi. Amerika'da burs almak ya da spor ile ilgili eğitim almak isteyenlere de burslar sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

"Türk gençlerini Avrupa'da ve Amerika'da değerlendirmek istiyoruz"

Başkanlığını yaptığı Dallas City'nin durumu hakkında bilgi veren Tuygun, "Bizim spor ile ilgili kurduğumuz Dallas City FC vardı. 2013 yılında kurulmuş, 3. lig kulübüydü. Hocamız Rahim Zafer. Rahim hoca bize 2013 yılında geldi. Altyapımız ve A takım teknik direktörümüz. Türkiye'den bazı hocalar da gelecek. Amacımız, altyapılarda çalışmalar yapmak, yetenekli isimleri Avrupa ve Amerika'da değerlendirmek istiyoruz. Göztepe ile birlikte sahalar yaptık. Diğer branşlarla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Amerika'daki üniversitelerin altyapı tesislerini kullanarak, Türkiye'den getireceğimiz öğrenicileri orada konaklama imkanı ve spor eğitimi vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de basketbol daha hızlı gelişiyor"

Türkiye'de basketbolun, futbola göre daha hızlı geliştiğini belirten Tuygun, "Bizim bazı sporcularımız da NBA'de mücadele ediyor. Basketbol Türkiye'de futbola göre daha hızlı gelişen bir spor dalı. Futbol konusunda da Türkiye'de bazı sporcular da gelmek istiyoruz. Bazı öğrencileri Amerika'da MLS'e kazandırmak istiyoruz. Türkiye'de futbol bence çok güzel. Ama pandemi nedeniyle etkinlikler fazla görünmüyor. Amerika'daki futbol daha hızlı gelişiyor. Bunun nedeni de sistemli çalıştıkları için. Altyapıları daha güçlü. Türkiye'de altyapıya çok önem verilmiyor. İnşallah en kısa zamanda bunlar da yapılır. Amerika'da futbol hızlı bir gelişim içinde" dedi.

Tuygun, Fenerbahçe'nin devre arası transfer ettiği Mesut Özil'in ABD ile de görüştüğünü belirterek, "Mesut'un MLS ile ilgili görüşmeleri oldu. Amerika'da bir markları da var. Ama kendisi Fenerbahçeliyim dedi ve Fenerbahçe'ye geldi. Amerika'ya gelmek isterse ona her zaman kapılar açık" şeklinde konuştu.

Dallas City Başkanı Jacob Serdar Tuygun: Türk gençlerini yurt dışında değerlendirmek istiyoruz
Dallas City Başkanı Jacob Serdar Tuygun: Türk gençlerini yurt dışında değerlendirmek istiyoruz
Dallas City Başkanı Jacob Serdar Tuygun: Türk gençlerini yurt dışında değerlendirmek istiyoruz
Dallas City Başkanı Jacob Serdar Tuygun: Türk gençlerini yurt dışında değerlendirmek istiyoruz

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Futbol, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dallas City Başkanı Jacob Serdar Tuygun: 'Türk gençlerini yurt dışında değerlendirmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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