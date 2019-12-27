Dallas Mavericks, San Antonio Spurs'u mağlup etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Dallas Mavericks, San Antonio Spurs'u mağlup etti - Son Dakika Spor

Dallas Mavericks, San Antonio Spurs'u mağlup etti

6 saat önce

NBA'e 6 maçla devam edildi.

Dallas Mavericks, San Antonio Spurs'u mağlup etti, System.String[]

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Dallas Mavericks, konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 4 sayı farkla mağlup ederek sezonun 20. galibiyetine ulaştı.


Mavericks'in yıldız oyuncusu Luka Doncic 24 sayı, 10 ribaunt ve 8 asist, Tim Hardaway 17 sayı, Kristaps Porzingis 13 sayı ve 8 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.


Bu sezon 18. kez kaybeden Spurs'te DeMar DeRozan 21 sayı, Rudy Gay 18 sayı ve 8 ribaunt, LaMarcus Aldridge 17 sayı ve 7 ribauntla oynadı.


Çekişmeli mücadeleyi Timberwolves kazandı


İki uzatmaya giden günün en çekişmeli mücadelesinde Minnesota Timberwolves, deplasmanda Sacramento Kings'i 105-104 mağlup ederek sezonun 11. galibiyetine imza attı.


Timberwolves'ta Gorgui Dieng 21 sayı ve 15 ribaunt, Andrew Wiggins 18 sayı ve 10 ribauntla, sezonun 19. yenilgisini yaşayan Kings'te Richaun Holmes 20 sayı ve 18 ribaunt, Harrison Barnes 11 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.


NBA'de yarın 6 maç oynanacak.


Sonuçlar


Detroit Pistons- Washington Wizards: 132-102


Brooklyn Nets- New York Knicks: 82-94


Dallas Mavericks- San Antonio Spurs: 102-98


Oklahoma City Thunder- Memphis Grizzlies: 97-110


Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 104-105 (Uzatmalarda)


Utah Jazz- Portland Trail Blazers: 121-115

San Antonio Spurs, Dallas Mavericks, Tim Hardaway, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:59 
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