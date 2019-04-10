Son Dakika Haberleri: Dallas'tan Bir Efsane Geçti: Nowitzki'den Muhteşem Veda

Dallas'tan Bir Efsane Geçti: Nowitzki'den Muhteşem Veda

1 saat önce

Dallas'tan bir efsane geçti Nowitzki'den muhteşem veda.

Dallas'tan bir efsane geçti Nowitzki'den muhteşem veda. 21 yıl giydiği Mavericks forması ile son maçına çıkan Nowitzki, Phoneix Suns karşısında 30 sayı atarak takımını galibiyete taşıdı...…
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:46 Kaynak: Youtube
Dallas, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölen Babasından Kalan Miras, Talihsiz Vatandaşı İsyan Ettirdi Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 20:12:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dallas'tan Bir Efsane Geçti: Nowitzki'den Muhteşem Veda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]