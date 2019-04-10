Dallas'tan Bir Efsane Geçti: Nowitzki'den Muhteşem Veda
1 saat önce
Dallas'tan bir efsane geçti Nowitzki'den muhteşem veda.
Dallas'tan bir efsane geçti Nowitzki'den muhteşem veda. 21 yıl giydiği Mavericks forması ile son maçına çıkan Nowitzki, Phoneix Suns karşısında 30 sayı atarak takımını galibiyete taşıdı...…
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:46 Kaynak: Youtube
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