Dalmış Beauty, da Brows Mix kıl tekniğinde etkili çözümler ortaya koyuyor

Dalmış Beauty yetkilisi Mehmet Sait Dalmış, da Brows Mix kıl tekniği yönteminin etkili çözümler ortaya koyduğunu söyledi.

Son yıllarda kadınların ev, iş ve sosyal hayatına ayrılan zamanın fazla olmasının, kişilerin kendilerine ayıracak vakitlerinin kalmamasına neden olduğunu belirten Dalmış Beauty yetkilisi Mehmet Sait Dalmış, özellikle yoğun geçen şehir hayatında yaşayan kadınların pratik çözümler bulabilmesi gerektiğini vurguladı. Dalmış, "Bunun farkına varan uzmanlar kaş sorunu yaşayan kadınlar için alternatif çözüm arayışına girmiştir. Dalmış Beauty olarak da Brows Mix kıl tekniğinin kalıcı bir çözüm noktasında başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu belirtebiliriz. da Brows Mix kıl tekniği, kadınların beklentilerini en iyi şekilde karşılamaktadır. Organik boyalar ile kıl diplerine ve derinin bir kat altına yapılan da Brows Mix kıl tekniği uygulaması sonrasında doğal görünümlü kaşlara sahip olmak mümkün oluyor. Kaşlarda yaşanılan sorunlar, kadınların günlük hayat içerisinde mutsuz olmasına neden olur. Görünüşünden memnun olmayan ve güvensiz olan kadınların iş hayatında da başarısız oldukları bilinen bir gerçektir. 2D, 6D ve kadife tekniklerinin birleştirilmesi ile oluşan da Brows Mix kıl tekniği uygulaması son zamanlarda favori uygulamalar arasında yer alıyor" dedi. - ANKARA