Üye Girişi
Dalmış'tan son zamanların gözde uygulaması kalıcı fondöten tavsiyesi - Son Dakika

Dalmış'tan son zamanların gözde uygulaması kalıcı fondöten tavsiyesi

05.08.2021 00:57
Dalmış'tan son zamanların gözde uygulaması kalıcı fondöten tavsiyesi, System.String[]

Dalmış Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyenlere, kalıcı fondöten uygulamasını önerdi.

Dalmış Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyenlere, kalıcı fondöten uygulamasını önerdi.

Güzellik algısının kişilerin bakış açısına göre değiştiğini belirten Mehmet Sait Dalmış, bunun yanında her görenin fikir birliği ettiği güzelliklerin de olduğunu söyledi. İnsan kendini güzel görmek için bedeninde bazı dokunuşlara başvurduğunu dile getiren Dalmış, "Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için yapılan uygulamalar arasında BB Glow bulunuyor. Daima genç kalmak isteyenler için bu uygulama sihirli bir dokunuş olarak görülmektedir. Dalmış Beauty bu sihirli dokunuşu alanında uzman kişilerin yapması konusunda dikkat etmenizi tavsiye ediyor. Son yıllarda güzellik uygulamaları arasında yükselişe geçen bir uygulama olan BB Glow ile cildin daha güzel görünmesi ve uzun süre pürüzsüz olarak kalması sağlanmaktadır. Kalıcı fondöten uygulaması olarak da bilinen bu uygulama ile güzel bir cilde sahip olabilirsiniz. Fakat her konuda olduğu gibi bu konuda da alanında uzman kişilerin size bu uygulamayı yapmasına izin vermelisiniz. Fondöten cilt üzerine uygulanan ve ciltteki bazı kusurların kapatılmasını sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama sadece kadınlara değil erkeklere de uygulanmaktadır. Fondöten direkt olarak cilt üzerine yapılan bir uygulama olduğu için sağlıklı ürünlerle yapılması uygun olacaktır. BB Glow ile cilt zarar görmeden pürüzsüz hale getirilir. Bu uygulama aynı zamanda ciltteki akne izlerini ve damar izlerini ortadan kaldırarak cildin sıkılaşmasını sağlar. Çok güvenli bir güzellik uygulaması olarak bilinen BB Glow cilde zarar vermeden cildin pürüzsüz bir hal almasını sağlamaktadır. Bu uygulamada bitkisel serumlar cilt altına özel cihazlarla enjekte edilir. Ciltte açılan ince çizgiler ile bu uygulama yapılıyor. Bu serumlar ciltteki renk farklılıklarını ortadan kaldırarak cildin sıkılaşmasını sağlar. Böylece cilde doğal bir fondöten uygulanmış olur. Parlak, genç ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak herkesin istediği bir özelliktir. Bunu sağlamak artık hayal değildir. BB Glow uygulaması ile bunu gerçekleştirmek mümkün. Cilt altına mikro iğnelerle uygulanan bitkisel serumlar sayesinde ciltteki kırışıklıklardan kurtulmak ve güzel bir cilde sahip olmak mümkün oluyor. BB Glow ile cilt nem kazanır, kırışıklıklar ortadan kalkar, cilt elastiki bir yapıya kavuşur, ciltte bulunan renk tonları eşitlenir, güneç lekeleri ortadan kalkar, cildi güneşe karşı korur, hücreleri yeniler ve ciltteki yara, sivilce, akne izleri yok olur, göz çevresindeki morluklar ortadan kalkar" dedi. - ELAZIĞ

Mehmet Sait, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Dalmış'tan son zamanların gözde uygulaması kalıcı fondöten tavsiyesi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yangın bölgesindeki Şahan Gökbakar'dan provokatör uyarısı: Adamı gırtlaklıyordum 00:59 Yangın bölgesindeki Şahan Gökbakar'dan provokatör uyarısı: Adamı gırtlaklıyordum 7 kişinin katil zanlısı Mehmet Altun'un 6 günlük kaçış hikayesi! Bahçelerden elma çalıp, ağaç diplerinde uyumuş 00:16 7 kişinin katil zanlısı Mehmet Altun'un 6 günlük kaçış hikayesi! Bahçelerden elma çalıp, ağaç diplerinde uyumuş Cristiano Ronaldo, Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral'ın evine giderek milli futbolcumuza veda etti 22:12 Cristiano Ronaldo, Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral'ın evine giderek milli futbolcumuza veda etti
Son Dakika: Milas'ta alevler termik santrale sıçradı! Bölgeden patlama ve siren sesleri yükseldi 21:23 Son Dakika: Milas'ta alevler termik santrale sıçradı! Bölgeden patlama ve siren sesleri yükseldi Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı 20:32 Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı 20:31 Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı
Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında 19:27 Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı 18:36 Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:44 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti
19:28 Çekimde bayılınca bayılınca beyninde tümör olduğu anlaşılan Hülya Duyar'ın tümörü alındı
19:20 Tarkan'dan takdir toplayan hareket! Yangın bölgelerine yarım milyonluk gizli yardımda bulundu
19:08 Terim'den TFF'ye Oğulcan Çağlayan tepkisi: Komik bir durum
18:52 Göçük altında kalan işçi hayata böyle umutla baktı
18:38 İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi! Manchester City, Grealish için 100 milyon pound ödeyecekler
18:37 Erdoğan'dan, MHP lideri Bahçeli'ye evinde ziyaret! Güncel konular değerlendirilecek
18:36 Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı
18:16 Türk Hava Kurumu'na, CHP'li başkanların açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu ziyareti gerçekleşti
17:34 Fenerbahçe'de, Caner'in yeri hemen doldu! Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağlandı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'den Menteşe için tahliye uyarısı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'den Menteşe için tahliye uyarısı         
01:22
Japhet Tanganga, Galatasaray'da! Genç savunmacı, sarı-kırmızılı formayı 1 sezon kiralık olarak giyecek Japhet Tanganga, Galatasaray'da! Genç savunmacı, sarı-kırmızılı formayı 1 sezon kiralık olarak giyecek         
00:44
Yangının sıçradığı termik santralde ürküten ihtimal! Ölümcül gazlar açığa çıkabilir Yangının sıçradığı termik santralde ürküten ihtimal! Ölümcül gazlar açığa çıkabilir         
23:32
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarında terör izi iddialarına yanıt: Tutuklananların ailelerinde PKK bağlantısı var Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarında terör izi iddialarına yanıt: Tutuklananların ailelerinde PKK bağlantısı var         
21:59
Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil         
20:46
YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu         
20:32
7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti         
19:44
Menajer Batur Altıparmak'ın Caner'in ayrılışına ilişkin yaptığı açıklama Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti Menajer Batur Altıparmak'ın Caner'in ayrılışına ilişkin yaptığı açıklama Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti         
19:21
Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler         
18:16
Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş         
17:40
Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti         
16:51
Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı         
16:09
Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi         
13:38
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz         
13:30
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi         
10:14
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 02:01:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dalmış'tan son zamanların gözde uygulaması kalıcı fondöten tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement