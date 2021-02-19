"Daltonlar" uyuşturucu çetesi üyeleri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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"Daltonlar" uyuşturucu çetesi üyeleri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucu yakalanan "Daltonlar" çetesi şüphelisi 45 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 9 aylık teknik takibin ardından İstanbul merkezli Muş, Kırklareli, Tekirdağ ve Kastamonu illerinde 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. Daltonlar" diye bilinen uyuşturucu çetesine mensup 59 şüpheliden 45 kişi yakalanarak emniyete getirildi. Çete üyesi 45 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.