Dalya Mahmut Müslüm'ün emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Dalya Mahmut Müslüm'ün emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı

PKK/KCK terör örgütüne yönelik geçekleştirilen ikna faaliyetleri çerçevesinde teslim olan terörist Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, emniyetteki ifadesine göre babası Müslüm'ün "Örgüte bir çocuk hediye edeceğim" sözü üzerine 14 yaşındayken örgüt saflarına katıldığını belirtti.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik geçekleştirilen ikna faaliyetleri çerçevesinde teslim olan terörist Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, emniyetteki ifadesine göre babası Müslüm'ün "Örgüte bir çocuk hediye edeceğim" sözü üzerine 14 yaşındayken örgüt saflarına katıldığını belirtti.

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PYD/PKK elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslüm'ün yeğeni "Viyan Şervan" kod adlı Dalya Mahmut Müslüm'ün emniyetteki ifadelerine ulaşıldı.

14 YAŞINDAYKEN BABASI TARAFINDAN ÖRGÜTE HEDİYE EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dalya Mahmut Müslüm yapılan ilk mülakatında PYD sözcüsü Salih Müslim'in öz yeğeni olduğunu, Kırmızı kategoride aranan Gülten Alataş'ın yanında sözde korumalık yaptığını belirtti. Emniyetteki ifadesine göre Müslüm, babasının "Örgüte bir çocuk hediye edeceğim" sözü üzerine 14 yaşındayken örgüte katıldı.

TERÖR TOPLANTILARINDA TÜRKÇE KONUŞULUP KARARLAR TÜRKÇE YAZDIRILDI

7 ay boyunca PKK'nın kadın yapılanması YJA Star karargahında kaldığını ifade eden Müslüm, örgüt elebaşlarından Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi teröristlerin de katıldığı toplantılarda Türkçe konuşulup kararların Türkçe yazıldığını bildirdi. Müslüm, Türkiye'den bölücü terör örgütüne katılan teröristlerle Suriye'den katılanlar arasında şiddetli fikir ayrılıkları ve kavgaların yaşandığını anlattı.

ABD'Lİ VE FRANSIZ ASKERLER DRONE EĞİTİMİ VERİYOR

Örgüt bünyesindeki drone eğitimlerinin ABD ve Fransa askerlerince verildiğini belirten Müslüm, YPJ'nin dörtlü yürütme konseyi mensuplarının, her evden "vergi" adı altında zorla 100 lira para topladıklarını ve her evden bir çocuğu zorla terör örgütü YPG saflarına kattıklarını belirtti.

(İrfan Çalışkan/İHA)

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dalya Mahmut Müslüm'ün emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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