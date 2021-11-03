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Dalyan'a Sürdürülebilir Eko Turizm Projesi - Son Dakika

Dalyan'a Sürdürülebilir Eko Turizm Projesi

03.11.2021 15:59
Dalyan'a Sürdürülebilir Eko Turizm Projesi

Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı (TUSEV) Başkanı Başar Koşargelir ve yönetim kurulu üyeleri Vali Orhan Tavlı'ya Eko turizm projesi hakkında bilgi verdi.

Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı salonundaki toplantıya Vali Orhan Tavlı'nın yanı sıra Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı (TUSEV) Başkanı Başar Koşargelir, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Ercan, Genel Sekreter Zuhal Yalçın, Manya Medya Danışmanlık Genel Müdürü Murat Özbilgi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı Muğla Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mehmet Sert katıldı.

Dalyan'ın turizmden elde ettiği katma değeri yükseltmeyi ve bölge doğasını koruyarak turizme kazandırılmasını hedeflediklerini belirten TUSEV Başkanı Başar Koşargelir, Dünyada ve Türkiye'de son yıllarda yükselişe geçen Sürdürülebilir Turizm akımı özellikle de Bisiklet, Doğa Yürüyüşü, dalış gibi doğa sporlarına olan ilginin artmasının dalyan için bir fırsat olduğunu söyledi.

Dalyan ve çevresinde ekoturizm analizinin yapılacağının belirtildiği toplantıda Tusev'in Dalyan ve çevresinin gelişmiş bir ekoturizm destinasyonu haline gelmesinin turizm vizyonu olarak belirlendiğini vurgulayarak, Proje ile bölge paydaşlarıyla işbirliği ve koordinasyonun sağlanacağını söyledi.

Muğla'nın nihai turizm hedefinin dört mevsim turizm olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, bölgede spor turizminin mutlaka daha ileri bir seviyeye getirilmesi gerektiğini söyleyerek, bölgenin özellikle kano, paddle boat, yelken, dalış gibi su sporlarına başkent olması için altyapı çalışmalarına başlandığını, kazandırılacak tesislerin bölge gençlerine su sporları eğitimi vermesinin yanında spor turizmi için de kullanılacağını vurguladı.

Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının bölge paydaşlarıyla birlikte ortak akılla proje geliştirmesinin ve projenin geniş katılımlı olarak uygulamasını önemine değinen Vali Orhan Tavlı Hep birlikte işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülecek çalışmalarla dört mevsim hedefimize ulaşacağız. Çalışmalara destek veren, emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Orhan Tavlı, Dalyan, Turizm, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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