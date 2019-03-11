Son Dakika Haberleri: Dalyan Barınağı Ekipleri Kuyuya Düşen Köpeği Kurtardı

Dalyan Barınağı Ekipleri Kuyuya Düşen Köpeği Kurtardı

1 saat önce

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kuyuda mahsur kalan köpek kurtarıldı.

Dalyan Barınağı Ekipleri Kuyuya Düşen Köpeği Kurtardı, System.String[]
Muğla'nın Ortaca ilçesinde kuyuda mahsur kalan köpek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Gölbaşı Mahallesinde, bir köpeğin kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar, yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine Ortaca Belediyesi Dalyan Barınağı ekipleri, kuyuda mahsur kalan kör köpeği kurtardı. Dalyan Barınağında tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:22 Kaynak: İHA

Ortaca, Muğla, Güncel
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