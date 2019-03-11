Dalyan Barınağı Ekipleri Kuyuya Düşen Köpeği Kurtardı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kuyuda mahsur kalan köpek kurtarıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kuyuda mahsur kalan köpek kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre; Gölbaşı Mahallesinde, bir köpeğin kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar, yardım talebinde bulundu.



İhbar üzerine Ortaca Belediyesi Dalyan Barınağı ekipleri, kuyuda mahsur kalan kör köpeği kurtardı. Dalyan Barınağında tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

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