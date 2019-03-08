Son Dakika Haberleri: Dalyan'da 2 Caretta Caretta Ölü Bulundu

Dalyan'da 2 Caretta Caretta Ölü Bulundu

2 saat önce

Ortaca ilçesinde, kanal ve çevre temizliği yapan yerleşik yabancılar, kanal sazlıkları arasında iki ölü caretta caretta buldu.

Dalyan'da 2 Caretta Caretta Ölü Bulundu, System.String[]
Ortaca ilçesinde, kanal ve çevre temizliği yapan yerleşik yabancılar, kanal sazlıkları arasında iki ölü caretta caretta buldu.

Dalyan Mahallesinde 6 yıldır çevre ve kanal temizliği yaban İngiliz, Alman, İskoç ve Hollandalı yerleşik yabancılar, temizlik sırasında sazlıklar arasında hareketsiz duran iki caretta caretta deniz kaplumbağası buldu.

Yerleşik yabancılar, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerine bildirdi.

Kanaldan çıkarılan ölü deniz kaplumbağaları, incelenmek üzere İztuzu Sahili'ndeki DEKAMER'e götürüldü. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:17 Kaynak: İHA

Ortaca, Güncel
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