Dalyan'da 2 Caretta Caretta Ölü Bulundu
2 saat önce
Ortaca ilçesinde, kanal ve çevre temizliği yapan yerleşik yabancılar, kanal sazlıkları arasında iki ölü caretta caretta buldu.
Ortaca
ilçesinde, kanal ve çevre temizliği yapan yerleşik yabancılar, kanal sazlıkları arasında iki ölü caretta caretta buldu.
Dalyan Mahallesinde 6 yıldır çevre ve kanal temizliği yaban İngiliz, Alman, İskoç ve Hollandalı yerleşik yabancılar, temizlik sırasında sazlıklar arasında hareketsiz duran iki caretta caretta deniz kaplumbağası buldu.
Yerleşik yabancılar, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerine bildirdi.
Kanaldan çıkarılan ölü deniz kaplumbağaları, incelenmek üzere İztuzu Sahili'ndeki DEKAMER'e götürüldü. - MUĞLA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:17 Kaynak: İHA
Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevk Edildi
5 Yıl Önce Kaybolan 83 Yaşındaki Kadın, Gelini Tarafından Boğularak Öldürülmüş
Demir Yolu Taşımacılığındaki Gecikmelere Tazminat Hakkı
Düğün Günü Karısını Öldüren Koca: Arkadaşım, Babamın Eşimle İlişkisi Olduğunu İma Etti