Dalyan'da güvenlik şeritli koronavirüs önlemi - Son Dakika

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü turistik mahallesi Dalyan'da, sahil şeridi ve Sülüngür Gölü kenarındaki piknik alanı koronavirüsün yayılmasının önlenmesine kapsamında alınan tedbirler kapsamında güvenlik şeridi ile çevrilerek, giriş yasaklandı.

Ortaca'nın tatil cenneti mahallesi Dalyan'da sokaklar koronavirüs tedbirleri kapsamında bomboş kaldı. Dalyanlılar 'Evde kal' çağrısına uyarken, Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, koronavirüse karşı alınan tedbir kapsamında Dayan kanalındaki tur teknelerinin bağlandığı iskelenin bulunduğu900 metre uzunluğundaki sahil boyu, 1050 metre uzunluğundaki Sevgi Yolu ile hafta sonları serbest piknik alanı olarak kullanılan 840 metrelik Sülüngür Gölü kıyısını üzerinde Zabıta Müdürlüğü yazılı güvenlik şeridiyle çevrildi. Jandarma ekipleri tarafından güvenlik bandı ile çevrilen bu alanlarda Hükümet tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında gönderilen genelge gereği, giriş yasaklanıp, banklarda oturmak, balık tutmak, yürüyüş yapmak piknik yapmak mangal yakmak ikinci bir emre kadar yasaklandı.