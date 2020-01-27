Dalyan'da kanala düşen yaralı kedi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dalyan'da kanala düşen yaralı kedi kurtarıldı - Son Dakika

Dalyan'da kanala düşen yaralı kedi kurtarıldı

6 saat önce

Ortaca'da, yaralı halde Dalyan Kanalı'na düşen kedi belediye ekiplerince kurtarıldı.

Dalyan'da kanala düşen yaralı kedi kurtarıldı, System.String[]

Ortaca'da, yaralı halde Dalyan Kanalı'na düşen kedi belediye ekiplerince kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre; Dalyan iskelesinde bir köpeğin saldırısına uğrayan kedi kaçarken yaralı halde Dalyan Kanalı'na düştü.


Kedinin kanala düştüğünü gören vatandaşlar durumu Ortaca Belediyesi Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine giden ekipler kediyi kurtardı.


Kedi, bakım evinde tedavi altına alındı. - MUĞLA

Ortaca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
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