Dalyan'da kanala düşen yaralı kedi kurtarıldı - Son Dakika

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Dalyan'da kanala düşen yaralı kedi kurtarıldı
6 saat önce
Ortaca'da, yaralı halde Dalyan Kanalı'na düşen kedi belediye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
Ortaca'da, yaralı halde Dalyan Kanalı'na düşen kedi belediye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre; Dalyan iskelesinde bir köpeğin saldırısına uğrayan kedi kaçarken yaralı halde Dalyan Kanalı'na düştü.
Kedinin kanala düştüğünü gören vatandaşlar durumu Ortaca Belediyesi Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler kediyi kurtardı.
Kedi, bakım evinde tedavi altına alındı. - MUĞLA
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