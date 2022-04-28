DALYAN'DA KRAL GÜNÜ KUTLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

DALYAN'DA KRAL GÜNÜ KUTLANDI

28.04.2022 14:51

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin turistik mahallesi Dalyan'da Hollanda Kral Günü kutlandı.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin turistik mahallesi Dalyan'da Hollanda Kral Günü kutlandı.

Hollanda kralı Willem-Alexander'ın doğum gününü olan 27 Nisan Kral Günü (Koningsdag) nedeniyle Dalyan yaşayan Hollanda vatandaşları tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Dalyan'da yaşayan Hollandalılar, bir barda bir araya geldi. Turuncu renkli giysileriyle kutlamaya katılan yerli yabancı yaklaşık 100 kişi, evlerinde yaptıkları yemekleri açık büfe olarak sunarak birbirleriyle paylaşıp, gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi. Etkinliğe diğer ülkelerin vatandaşlarında da katılanlar oldu.

Kral Günü'nü organize eden Alice Rendering, pandemi nedeniyle 2 yıldan beri kutlamayı yapamamıştık. Kral Willem-Alexander'in 55 inci doğum günü kutlamalarına Dalyan'da yaşayan diğer ülke vatandaşları ile Türkler' in de aramıza katılması bizleri çok sevindirdi. Önümüzdeki yıllarda Hollanda'daki gibi pazar kuracağız ve daha geniş katılımlı bir etkinlik düzenleyeceğiz dedi.

Köyceğiz de turizm işletmeciliği yapan Nensy Murder de Her yıl Kral Günü kutlamaları için Hollanda'ya giderdim. Bu yıl gitmedim Dalyan'da kutladık. Çok renkli geçti. Kral günü kutlamasını Dalyan'da geleneksel hale getireceğiz diye konuştu.

DALYAN'DA KRAL GÜNÜ KUTLANDI
DALYAN'DA KRAL GÜNÜ KUTLANDI
DALYAN'DA KRAL GÜNÜ KUTLANDI
DALYAN'DA KRAL GÜNÜ KUTLANDI

YORUMLAR
500
Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı Aydın'da hastanede afet ve acil durum tatbikatı yapıldı Aydın'da hastanede afet ve acil durum tatbikatı yapıldı

Willem Alexander, Hollanda, Ortaca, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DALYAN'DA KRAL GÜNÜ KUTLANDI - Son Dakika


Son Dakika
14:47 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 8 Mayıs Pazar günü oynanacak
14:30 Pitbull saldırısına uğrayan Minik Asiye'nin davasındaki 4 sanığa tahliye kararı
14:25 Bahçesindeki çalıları yakmak isteyen adam, yanlışlıkla kendi evini yakıp kül etti!
14:17 Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti
14:16 DEVA'nın seçim kararını "çok zekice bulan" MHP lideri Bahçeli'den "kavga edeceğim" diyen CHP Lideri'ne yanıt: Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var
14:11 Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 700 TL'den alıcı buldu!
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 15:02:25. #1.11#
SON DAKİKA: DALYAN'DA KRAL GÜNÜ KUTLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement