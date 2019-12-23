Dalyan'da şiddetli rüzgar teknelerin güneşliklerini uçurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dalyan'da şiddetli rüzgar teknelerin güneşliklerini uçurdu - Son Dakika

Dalyan'da şiddetli rüzgar teknelerin güneşliklerini uçurdu

6 saat önce

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Dalyan'da şiddetli rüzgar teknelerin güneşliklerini uçurdu, System.String[]

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar Dalyan'da teknelerin güneşliklerini uçurdu.

Dalaman Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Ortaca'da son 24 saatte metrekareye 55 kilogram yağış düştü. Rüzgar hızı saatte 80 kilometreye çıktı.

Sabaha karşı etkisini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yoğun su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Dalyan'da şiddetli rüzgar teknelerin güneşliklerini uçurdu. Dalyan iskelesinde bağlı bazı tekneler halatlarının kopması sonucu kanala sürüklendi. Rüzgar nedeniyle iskelede bağlı tekneler hasar gördü.

(İHA)

Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:10 Kaynak: İHA
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