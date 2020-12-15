Dalyan'daki antik kent ve tepenin caretta caretta şeklinde olduğu görüldü - Son Dakika

Dalyan'daki antik kent ve tepenin caretta caretta şeklinde olduğu görüldü

15.12.2020 14:00
Dalyan'daki antik kent ve tepenin caretta caretta şeklinde olduğu görüldü, System.String[]

TÜRKİYE'nin deniz kaplumbağalarıyla ünlü sahillerinden Dalyan'da, bölgenin tanıtımı amaçlı dronla çekim yapılırken, yukarıdan bakıldığında Kaunos Kral Mezarları'nın bulunduğu antik kent ve tepenin caretta caretta şeklinde olduğu görüldü.

TÜRKİYE'nin deniz kaplumbağalarıyla ünlü sahillerinden Dalyan'da, bölgenin tanıtımı amaçlı dronla çekim yapılırken, yukarıdan bakıldığında Kaunos Kral Mezarları'nın bulunduğu antik kent ve tepenin caretta caretta şeklinde olduğu görüldü. Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, "Daha önceden bilinmiyordu, biz de çok şaşırdık ve sevindik" dedi.

Dünyada nesli tehlike altındaki türler arasında gösterilen caretta carettaların Akdeniz sahillerinde en çok görüldüğü yerlerden biri de Dalyan- İztuzu Plajı. Türkiye'nin ilk ve 12 ay boyunca da faaliyet gösteren Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi burada bulunuyor. Ünlü caretta caretta yuvalama sahillerinden biri olan İztuzu Plajı'nın bulunduğu Dalyan'da 2008 yılında kurulan DEKAMER, bilimsel çalışmaların yanı sıra yaralı deniz kaplumbağalarının bakım ve tedavilerini yaparak doğal yaşam ortamına geri dönmesini sağlıyor.

DEKAMER'in tanıtım amaçlı Dalyan'da dronla çekim yaptırdığı sırada ilginç görüntüyle karşılaşıldı. Deniz kaplumbağasıyla ünlü Dalyan'ın hemen karşısında yer alan Kaunos Kral Mezarları'nın da olduğu antik kent ve tepenin caretta caretta şeklinde olduğu görüldü. Dronla çekilen, baş ve yüzgeç dahil caretta carettayı andıran bölgenin fotoğraf, DEKAMER'in sosyal medya hesaplarında paylaşıldıktan sonra 50 bini aşkın beğeni aldı.'ÇOK ŞAŞIRDIK VE SEVİNDİK'

Yapılan çekimde, Dalyan'ın bir sırrının daha ortaya çıktığını belirten DEKAMER Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, "Daha önceden hiç bilinmiyordu. 1988'de öğrencilik yıllarımdan itibaren İztuzu Plajı'ndaki deniz kaplumbağaları çalışmaları içerisindeyim ve 2008'de kurulan merkezimizle ulusal ve uluslararası birçok proje yürütüyoruz. Deniz kaplumbağaları ve DEKAMER buradaki varlıklarıyla bütün işletmelere de değer katıyor. Ancak bu görüntü daha önce hiç bilinmiyordu. Bu açıdan hiçbir zaman keşfetmemiştik. Buranın bir deniz kaplumbağası görüntüsünde olduğunu bilmiyorduk. Dronla çekim yaparken biz de yönlendirme yapıyorduk, farklı açılardan çekimler yaparken ekrandaki görüntüde tepenin bir caretta carettayı andırdığı fark ettik. Köyceğiz gölünü İztuzu Plajı'na bağlayan kanalın da olduğu Kaunos Kral Mezarları'nın da bulunduğu antik kent ve tepenin kafası, yüzgeci ve vücudu birebir deniz kaplumbağasını andırıyor. Biz de çok şaşırdık ve sevindik" diye konuştu.


Dalyan'daki antik kent ve tepenin caretta caretta şeklinde olduğu görüldü

Caretta Caretta, Yakup Kaska, Türkiye, Dalyan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dalyan'daki antik kent ve tepenin caretta caretta şeklinde olduğu görüldü - Son Dakika


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