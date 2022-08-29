Uydu takibinde en uzun süre izlenen "Caretta Caretta Tuba" 17 bin 500 kilometre yol gitti - Son Dakika
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Uydu takibinde en uzun süre izlenen "Caretta Caretta Tuba" 17 bin 500 kilometre yol gitti

29.08.2022 12:20

Dalyan'daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerince uydu takip cihazı takılarak 3 yıl önce denize bırakılan deniz kaplumbağası "caretta caretta Tuba", 3 yılda 17 bin 500 kilometre yol kat etti ve halen yolculuğuna devam ediyor.

Dalyan'daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerince uydu takip cihazı takılarak 3 yıl önce denize bırakılan deniz kaplumbağası "caretta caretta Tuba", 3 yılda 17 bin 500 kilometre yol kat etti ve halen yolculuğuna devam ediyor.

Muğla Dalyan'daki DEKAMER'in, TUI Care Vakfı desteğiyle 28 Ağustos 2019'da uydu takip cihazı takarak denize bıraktığı ve "Tuba" adı verilen 25-30 yaşlarındaki caretta caretta, uydu takip cihazıyla Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu.

Göç, beslenme ve kış alanlarının belirlenmesi için takip edilen caretta caretta Tuba'nın, kumsala ya da başka yönlere nasıl yöneldiği, yerin manyetik alanından, akıntının yönünden nasıl etkilendiği de izleniyor.

Takip cihazı sayesinde rotası haritadan 7 milyon 300 bin kez görüntülenen ve yolculuğunun nasıl devam edeceği merakla beklenen Tuba, 3 yılda 17 bin 500 kilometre yol kat etti.

Bu kadar uzun yola rağmen üzerine takılan takip cihazından halen veri akışı sağlanabilen Tuba, uzmanlar için beklentilerin ötesinde veri sağladı ve en uzun süreyle izlenen kaplumbağa oldu.

Dalyan İztuzu plajından kumsala bırakıldıktan sonra iki ayını Marmaris açıklarında geçiren daha sonra bir ay gibi bir sürede Yunanistan'a ulaşan Tuba, Malta, İtalya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan kıyılarına uğradı.

Caretta caretta Tuba, yeni verilere göre İtalya'nın güneyindeki Lecce şehri denizi açıklarında bulunuyor.

Uydu takip cihazıyla takip edilen deniz kaplumbağalarının hareketleri, DEKAMER'in internet sitesinden izlenebiliyor.

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Kaynak: AA

Araştırma, Türkiye, Dalyan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uydu takibinde en uzun süre izlenen 'Caretta Caretta Tuba' 17 bin 500 kilometre yol gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uydu takibinde en uzun süre izlenen "Caretta Caretta Tuba" 17 bin 500 kilometre yol gitti - Son Dakika
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