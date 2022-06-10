Yangının çıkış nedenini araştıran Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeden 2 kamyonet ile ayrılan A.D., C. B. ve D.A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.A.'nın yangını çıkardıktan sonra öz çekim yaptığı iddia edildi. - MUĞLA

08 Haziran Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında, Dalyan Kanalı Köyceğiz gölü çıkış mevkiindeki sazlıkta yangın çıkmıştı. Karadan ulaşımın olmadığı alandaki yangına 1 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı ile müdahale edilmişti. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla 'nın Ortaca ilçesinde iki gün önce Dalyan Kanalı'nda çıkan sazlık yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.A.'nın yangını çıkardıktan sonra öz çekim yaptığı iddia edildi.

Kaynak: İHA

Dalyan, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dalyan'daki sazlık yangınıyla ile ilgili üç şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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