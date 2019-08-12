Son Dakika Haberleri: Dalyan Kanalı'na giren genç boğuldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Dalyan Kanalı'na giren genç boğuldu

15 dakika önce

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Dalyan Kanalı'na giren Mustafa Öztekin (23), boğuldu.

Dalyan Kanalı'na giren genç boğuldu, System.String[]
Muğla'nın Ortaca ilçesinde Dalyan Kanalı'na giren Mustafa Öztekin (23), boğuldu.

Edinilen bilgiye göre; Dalyan Kanalı kenarında arkadaşı ile birlikte gezintiye çıkan Mustafa Öztekin, yüzmek için kanala girdi.

Kısa süre sonra arkadaşı ve çevredekiler suya giren Öztekin'in çırpındığını fark etti. Akıntının da etkisiyle gözden kaybolan genç için sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istendi.

Öztekin'in yardımına koşan vatandaşlar genci sudan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Öztekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kestiği ağacın altında kalan adamın cansız bedeni 4 gün sonra bulundu Kurban Bayramı tatili için İstanbul'a gelen erkek çocuğu boğularak can verdi Kıyma çekme tartışması yüzünden kasaplar arasında silahlı kavga çıktı: 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 14:05:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dalyan Kanalı'na giren genç boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]