Dalyan Kanalı'ndan 10 ton atık çıkarıldı - Son Dakika
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Dalyan Kanalı'ndan 10 ton atık çıkarıldı

16.04.2022 13:13
Dalyan Kanalı'ndan 10 ton atık çıkarıldı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda, 3 dalgıcın katılımıyla 3 gün boyunca dip temizliği yapıldı.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda, 3 dalgıcın katılımıyla 3 gün boyunca dip temizliği yapıldı. Temizlikte, araba lastiğinden güneş gözlüğüne kadar yaklaşık 10 ton atık toplandı.

Köyceğiz Gölü'nü dünyaca ünlü İztuzu Plajı ile birleştiren, 12 kilometre uzunluğundaki Dalyan Kanalı'nda, dip temizliği çalışması yapıldı. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nin (DALKO) 3 dalgıcı tarafından yapılan ve 3 gün süren dip temizliğinde yüzlerce şişe, araba lastiği, halı, su bidonları, güneş gözlükleri ve battaniye gibi atıklar su yüzeyine çıkarılarak, sandallara yüklendi. Temizlikte toplam 10 ton atık toplandı.

DALKO Başkanı Arif Yalılı, "Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bölgemize sahip çıkmalıyız. Doğa harikası kanalımızı korumalıyız. Su üzerinde ve dipteki kirliliklerle mücadele ediyoruz. Burası akıntılı bir bölge" dedi.

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Köyceğiz, Ortaca, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dalyan Kanalı'ndan 10 ton atık çıkarıldı - Son Dakika


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