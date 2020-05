Dalyan Kanalı'nın

Muğla'nın Ortaca ilçesinde doğal güzelliğiyle görenleri adeta büyüleyen Dalyan Kanalı'nda her yıl binlerce turisti sazlıklar arasında gezdiren tur tekneleri, bakımları tamamlanarak suya indirilmeye başlandı.

Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen ve her yıl ortalama 1 milyon turisti ağırlayan Dalyan Kanalı'nda turistik gezilerde kullanılan tur teknelerinin bakımı, çekek yerinde titizlikle yapılıyor.

Traktörlerin römorklarına yüklenerek bakımı tamamlanan tekneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğin hakim olduğu kanala indirildi.

Salgın tedbirleri kapsamında teknelerle gezi yapmanın yasaklandığı kanal, boş haliyle de çok güzel görüntüler sergiledi.

Dalyan Tekne Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göl ile denizi bağlayan yaklaşık 21 kilometre uzunluğundaki doğal kanalın turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Kanal etrafında bulunan tarihi Kral Mezarları'nın, coğrafi zenginliğin yanı sıra tarihe meraklı olanları da kendisine hayran bıraktığını vurgulayan Demir, "Kanalın etrafında bulunan İztuzu Plajı, nesli tehlike altındaki caretta carettaların üreme alanı olması nedeniyle eşi bulunmaz bir ayrıcalığa sahip. Dalyan ve çevresindeki çamur banyoları ise sağlık turizmine hitap ediyor. Bu nedenle yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez gezi rotaları arasında yer alıyor." diye konuştu.

Demir, bu güzellikleri yakından görmek isteyen binlerce turistin her yıl bölgeye gelerek tekne turlarına katıldığını anlattı.

Kasım sonunda bakım için karaya çıkarılan teknelerin suya indirilmeye başlandığını ifade eden Demir, "Bugünlerde tüm tekne sahiplerinin hummalı bir çalışması var. Sezona hazırız, salgının sona ermesiyle misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz." dedi.

Tekneler yeni sezona hazır

Tekne kaptanı Murat Çalışkan ise geçen yıl yıpranan teknelerin bakıma alınarak yeni sezona hazır hale getirildiğini belirtti.

Her yıl teknelerin dış aksamının yanı sıra motor ve pervane bakımlarının da yapıldığını aktaran Çalışkan, bir teknenin ortalama bakım maliyetinin 3-4 bin lira arasında değiştiğini kaydetti.

Dalyan'da teknecilik yapan Hayri Yeşil de teknesinin boyası tamamlandıktan sonra suya indirileceğini söyledi.

Yeşil, salgın sona erdikten sonra herkesi Dalyan'a beklediklerini dile getirdi.