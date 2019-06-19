Son Dakika Haberleri: Dalyan Kanalı temizlendi, 20 traktör römorku atık çıktı
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Dalyan Kanalı temizlendi, 20 traktör römorku atık çıktı

13 dakika önce

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda, 25 dalgıcın katılımıyla dip temizliği yapıldı.

Dalyan Kanalı temizlendi, 20 traktör römorku atık çıktı, System.String[]
MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda, 25 dalgıcın katılımıyla dip temizliği yapıldı. Temizlikte, 20 traktör römorku atık toplandı. Köyceğiz Gölü'nü dünyaca ünlü İztuzu Plajı ile birleştiren, 12 kilometre uzunluğundaki Dalyan Kanalı'nda, dip temizliği çalışması yapıldı. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) öncülüğündeki etkinliğe Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Ankara ve Dalyan dalış okulu dalgıçlarından oluşan 25 kişilik dalgıç ekibi katıldı. Çalışmada araba lastiği, yüzlerce şişe, sandalye, halı, kilim, su bidonları, battaniye, lavabo gibi atıklar su yüzeyine çıkarılarak, sandallara yüklendi. Temizlikte, 20 traktör römorku atık toplandı. Etkinliğe katılan dalgıçlar, atıklarla fotoğraf da çektirdi.
DALKO Başkanı Arif Yalılı, "Bu çalışmayı ileri dönük program ve projelerin başlangıcı kabul ediyoruz. Yıllardır su üzerinde ve dipteki kirliliklerle mücadele ediyoruz. Burası akıntılı bir bölge. Her zaman temiz, yılların birikimi dipteki malzemeleri topluyoruz" diye konuştu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Önder Yıldırım ise "Üniversitemizin öğretim elemanları ile burada bulunuyoruz. Bu yıl da plastik atıkların yoğun olduğunu bir kirlilik söz konusu" dedi.

- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:51 Kaynak: DHA
Muğla, Güncel
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