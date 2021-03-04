Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde temizlik çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde temizlik çalışmalarına devam ediyor

04.03.2021 16:02
Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde temizlik çalışmalarına devam ediyor, System.String[]

Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde ekosisteminin korunmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında temizlik çalışmaları devam ediyor.

Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde ekosisteminin korunmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında temizlik çalışmaları devam ediyor.

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı öncülüğünde başlatılan çalışmalar yıl içinde belirli aralıklarla yapılıyor. Sabah saatlerinde kooperatifi ait "Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı Temizlik Aracı'nda çöpleri toplayan DALKO personeli gün boyu temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

DALKO Başkanı Arif Yalılı, gelecek nesillere aktarmak için bölgenin ekosisteminin korunması gerektiğinin altını çizdi. Başlattıkları çalışmayla farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Yalılı, yıl içinde sualtı ve sazlıklarda temizlik faaliyeti yaptıklarını aktardı.

DALKO Başkanı Arif Yalılı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Biraz olsun normalleşme ve rahatlama görülen şu günlerde bölgemize gelecek olan misafirlerimizi çöplerle dolu bir Dalyan Kanalı ve İztuzu Plajıyla karşılamak istemediğimiz için Muğlamızın çevreye duyarlı, çevreyi koruyan kurumu Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi olarak yıl içinde temizlik çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nün sorumluluğunun DALKO'da olduğunu hatırlatan Yalılı; "Elimizin değmediği bir Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalı ve İztuzu Plajı düşünemiyoruz. Öncelikle gölün üstünde ve sazlıklarda temizlik çalışmasına başladık. Ardından da profesyonel dalgıçlarımızla göl, kanal ve plajda su altı dip temizliği yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kooperatifin imkanları ölçüsünde temizlik çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Yalılı, Dalyan'da yerleşik yabancılar tarafından oluşturulan ve özveriyle kanal temizliği yapan grubu da takdirle karşıladıklarını söyledi. DALKO Başkanı Arif Yalılı ile birlikte temizlik çalışmalarını takip eden Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan da kooperatifin bölgenin ekonomik ve sosyal hayatı için önemine değindi. Başkan Ceylan, Kooperatif Başkanı Yalılı ve personele çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini dile getirdi. - MUĞLA

Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde temizlik çalışmalarına devam ediyor
Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde temizlik çalışmalarına devam ediyor
Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde temizlik çalışmalarına devam ediyor
Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde temizlik çalışmalarına devam ediyor
Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde temizlik çalışmalarına devam ediyor
Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde temizlik çalışmalarına devam ediyor

Köyceğiz, Dalyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde temizlik çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika


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