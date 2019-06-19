Son Dakika Haberleri: Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden 20 traktör atık çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden 20 traktör atık çıktı

1 saat önce

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden dalgıçlar tarafından 20 traktör atık çıkarıldı.

Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden 20 traktör atık çıktı, System.String[]
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden dalgıçlar tarafından 20 traktör atık çıkarıldı.
Ekosistemin korunması amacıyla Köyceğiz Gölü'nü, caretta carettalarıyla ünlü İztuzu Plajı'na bağlayan 12 kilometrelik Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde dip temizliği yapıldı.
Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) tarafından, Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneğinin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, dalgıçlar temizlik yaptı. Etkinliğe, DALKO ve su altı sporları kulüplerinden dalgıçlar ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinden 30 dalgıç katıldı.
Üç gün süren çalışma kapsamında dalgıçlar, su altından cam ve plastik şişe, halat, battaniye, araba lastiği, halı, masa, sandalye gibi bazı atıklar çıkarıldı. Sandallarla kıyıya getirilen yaklaşık 20 traktör römorku atık, belediye ekiplerince alındı.
DALKO Başkanı Arif Yalılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek nesillere güzel bir doğa bırakmak amacıyla dip temizliği etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Hem yüzeysel hem de dip temizliği yaptıklarını ifade eden Yalılı, "Üç günlük temizlik kanalın ve gölün tamamen temizlenmesine yetmiyor. Mümkün de değil ama bir farkındalık yaratmak için buna başladık." diye konuştu.
Ankara'daki bir dalış merkezi ve su altı spor kulübünün yetkilisi Gaye Dülger ise iki gün Dalyan Kanalı, bir gün de Köyceğiz Gölü olmak üzere 3 gün temizlik yaptıklarını aktardı.
"Su altından çıkanlar maalesef bizi yine şaşırtmadı ve çok üzdü. Ancak bu konuda duyarlılığın arttığını görüyoruz." diyen Dülger, kimyasal atıkların su altı canlılığına zarar verdiğine dikkati çekti.
Dülger, özellikle plastik ve lastik ağırlıklı deterjan atıkları gibi maddelerin su altında tahribata neden olduğunu anlattı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:37 Kaynak: AA
Muğla, Köyceğiz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak yayınla ilgili sert açıklama: Moderatör bütün soruları vermiş İmamoğlu, Yıldırım'ın ortak yayında verdiği çay davetini hatırlattı Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: Yargı kararı İmamoğlu'nun önünü kesebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatı merak konusu oldu! İşte tüm bilinmeyenler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 20:47:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden 20 traktör atık çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]