Dalyan Kanalında İskelenin Altına Sıkışan Köpek Kurtarıldı
1 saat önce
Muğla'nın Ortaca ilçesinde Dalyan Kanalı'na düşerek iskelenin altına sıkışan köpek kurtarıldı.
Muğla
'nın Ortaca
ilçesinde Dalyan Kanalı'na düşerek iskelenin altına sıkışan köpek kurtarıldı.
Dalyan Kanalı kenarındaki iskelenin altından köpek sesi duyan vatandaşlar, Ortaca Belediyesi
Dalyan Barınağı ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden ekipler, kanalda tekne ile iskele arasına sıkışan köpeği kurtardı. Kurtarma çalışması sırasında bir görevli köpeğin boğulmaması için başını suyun üzerinde tuttu.
Soğuk suyun içerisinde kalan köpek, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Veteriner kontrolünden geçirilen köpek, yaşadığı ortama bırakıldı. - MUĞLA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:55 Kaynak: İHA
Satırlı Saldırıya Uğrayan Köpek, Göğsünden Yaralandı
İzmir'de Köpeğe Satırlı Saldırı İddiası
Kim Milyoner Olmak İster'de "İlk Hangi Hayvana Silikon Takıldı" Sorusu Olay Oldu
2 Yıldır Sonra Kar Gören Vatandaşlar Göbek Attı