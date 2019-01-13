Son Dakika Haberleri: Dalyan Kanalında İskelenin Altına Sıkışan Köpek Kurtarıldı

Dalyan Kanalında İskelenin Altına Sıkışan Köpek Kurtarıldı

1 saat önce

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Dalyan Kanalı'na düşerek iskelenin altına sıkışan köpek kurtarıldı.

Dalyan Kanalında İskelenin Altına Sıkışan Köpek Kurtarıldı, System.String[]
Muğla'nın Ortaca ilçesinde Dalyan Kanalı'na düşerek iskelenin altına sıkışan köpek kurtarıldı.

Dalyan Kanalı kenarındaki iskelenin altından köpek sesi duyan vatandaşlar, Ortaca Belediyesi Dalyan Barınağı ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden ekipler, kanalda tekne ile iskele arasına sıkışan köpeği kurtardı. Kurtarma çalışması sırasında bir görevli köpeğin boğulmaması için başını suyun üzerinde tuttu.

Soğuk suyun içerisinde kalan köpek, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Veteriner kontrolünden geçirilen köpek, yaşadığı ortama bırakıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:55 Kaynak: İHA

Muğla, Ortaca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Satırlı Saldırıya Uğrayan Köpek, Göğsünden Yaralandı İzmir'de Köpeğe Satırlı Saldırı İddiası

Kim Milyoner Olmak İster'de "İlk Hangi Hayvana Silikon Takıldı" Sorusu Olay Oldu 2 Yıldır Sonra Kar Gören Vatandaşlar Göbek Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 21:19:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dalyan Kanalında İskelenin Altına Sıkışan Köpek Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]