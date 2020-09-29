Dalyan kefaline Dubai'den de talep geldi - Son Dakika

MUĞLA'nın Ortaca ilçesi Dalyan Kanalı'nda yetiştirilen yıllık 800 ton kefalin büyük bölümü Arap ülkelerine ihraç ediliyor. Dalyan kefaline son olarak, Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan yedi emirlikten biri olan Dubai'den talep geldi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinin 2 bin 500 yıllık kaya mezarları, deniz kaplumbağaları ve İztuzu Sahili'ni her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Dalyan Mahallesi, son yıllarda kefal üretimiyle de anılmaya başladı. Sazlıkların, bataklıkların denizle buluştuğu yerde tatlı suyun tuzlu suya karıştığı Dalyan Kanalı'nda yıllık 800 ton kefal üretiliyor. Üretilen balıklar, 500 üyesi bulunan Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nde (DALKO) çalışan balıkçılar tarafından 'süzek' adı verilen ağlarla toplanıyor. Tesislere getirilen ve her sabah 05.00 ile 07.00 saatleri arasında paketlenen balıkların büyük bölümü iç piyasaya sunulurken, bir kısmı ise ihraç ediliyor. Üretilen 800 ton kefalin büyük bölümü Suriye ve Mısır başta olmak üzere Arap ülkelerine ihraç ediliyor. Dalyan kefaline son olarak, Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan yedi emirlikten biri olan Dubai'den talep geldi.