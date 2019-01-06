Dam Çöktü, 2 İnek Telef Oldu
56 dakika önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, içerisinde büyükbaş hayvanların olduğu bir damın çatısı çöktü.
Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde, içerisinde büyükbaş hayvanların olduğu bir damın çatısı çöktü.
Bandırma'nın Edincik
Mahallesi Kumlar mevkiinde A.G.'ye ait hayvan damının çatısı çöktü. İçerisinde 15 büyükbaş hayvanın bulunduğu damın çatısının çökmesi ile hayvanlar göçük altında kaldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye
Grup Amirliği ve Edincik İtfaiye Müfrezesine bağlı ekiplerin müdahale ettiği olayda çöken çatının altında kalan 15 büyükbaş hayvandan 2'si telef olurken, 5'i ağır yaralı, 8'i ise sağ olarak kurtarıldı. Hayvan damının içerisinde bulunan bir köpek de yine itfaiye ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.
Meydana gelen olayda telef olan ve yaralanan hayvanlar dışında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:57 Kaynak: İHA
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