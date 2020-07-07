"Dam" operasyonunda 1'i polis 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde işlettikleri gazinoya gelen vatandaşlara fazla hesap çıkartarak hesaba itiraz edenleri silahla tehdit ettikleri ve hesabı ödeyemeyen vatandaşlara zorla senet imzalattıkları belirlenen suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan tutuklanan 6 kişiden 1'inin polis memuru olduğu öğrenildi.

Ankara 'da Gazino çetesine düzenlenen "Dam" operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 1'i polis memuru 6 kişi tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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