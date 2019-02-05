Son Dakika Haberleri: Dam Üstünde Saksağan: Xbox Live, Nintendo Switch'e Geliyor

Dam Üstünde Saksağan: Xbox Live, Nintendo Switch'e Geliyor

1 saat önce

Son dönemde oldukça ilginç ve cesur adımlar atan Microsoft, şimdi de Xbox Live'ı Nintendo Switch'e getirmeye hazırlanıyor.

Dam Üstünde Saksağan: Xbox Live, Nintendo Switch'e Geliyor, System.String[]
Özellikle Sony'nin katı duruşu sebebiyle, bu jenerasyonda da konsollar arasındaki etkileşim çok sınırlı kaldı. Cross platform konusunda nuh deyip peygamber demeyen Sony, en son geçtiğimiz aylarda inadını kırmıştı.



Bugün gelen haber ise Nintendo ve Microsoft cephesinden... Microsoft, Xbox Live'ın cross-platform bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Buna göre Xbox Live'ı yeni dönemde PC, Xbox, iOS ve Android platformlarının yanı sıra, Nintendo Switch cihazınızdan da kullanabileceksiniz.



Elbette şimdilik işlerin ne kadar büyüyeceğini kestirmek zor. Buna karşın kısa vadede "Xbox oyunlarını Nintendo Switch'de oynayabileceğiz" gibi bir hayalin peşinde koşmaya gerek yok. Uygulamanın platforma gelebilmesi için dahi Nintendo ile anlaşma sağlanması gerekiyor ve henüz böyle bir kesinlik de söz konusu değil.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:45 

Sony, Microsoft, Nintendo, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener: Cumhurbaşkanı'na Laf Söyletmeyiz Ünlü İş İnsanı Nazire Dedeman Çağatay Yaşamını Yitirdi

Son Dakika! Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin Malı Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 13:04:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dam Üstünde Saksağan: Xbox Live, Nintendo Switch'e Geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]