Dam yangınında 5 hayvan telef oldu - Son Dakika
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Dam yangınında 5 hayvan telef oldu

6 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Kestanelik Mahallesi'nde meydana gelen dam yangınında 5 hayvan telef oldu.

Dam yangınında 5 hayvan telef oldu, System.String[]

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Kestanelik Mahallesi'nde meydana gelen dam yangınında 5 hayvan telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, Erdek'in Kestanelik Mahallesi'nde Sedat Kurt'a ait hayvan damında sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı. Damda bulunan 3 inek, 2 eşek olmak üzere 5 hayvanın telef olduğu öğrenildi. Yangının yan tarafta bulunan dama sıçrama ihtimaline karşı yan tarafta bulunan damdaki hayvanlar tahliye edildi. Yangında Sedat Kurt'a ait dam kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Erdek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:47 Kaynak: İHA
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