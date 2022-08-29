DAMACASINI KAPAN ÇEŞMELERE GELİYOR - Son Dakika
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DAMACASINI KAPAN ÇEŞMELERE GELİYOR

29.08.2022 11:03

DAMACANA su fiyatının 40 liraya ulaşması nedeniyle orman ve baraj çevresindeki çeşmelere ilgi arttı.

DAMACANA su fiyatının 40 liraya ulaşması nedeniyle orman ve baraj çevresindeki çeşmelere ilgi arttı. Sazlıbosna Barajı yakınlarında bulunan bir çeşmeye gün boyu çok sayıda kişi geliyor. Gelenler, yanlarında getirdikleri damacanaları, pet şişeleri, çeşmeden doldurup, evlerine dönüyor. Yaklaşık bir aydır su ihtiyaçlarını çeşmeden karşıladıklarını söyleyen ağabey ve kardeşi, zamlar nedeniyle artan su masraflarına bu şekilde çözüm ürettiklerini anlattı.

"AYLIK 300 LİRAYA YAKIN SU MASRAFIM OLUYOR"

Yaklaşık 50 adet 5 litrelik şişeye çeşmeden içme suyu dolduran Nihat Ene "Normalde burada balık tutuyorduk, geçerken burayı gördük. Suyun güzel olduğunu anladık. Dışarıdan alacağına gel buradan doldur daha iyi. Devir ekonomi devri. Normalde 2 lira 75 kuruş veriyordum bu suya ben, şimdi olmuş 7 lira 50 kuruş.  Böyle yaptığınız zaman halk çözümler aramaya devam ediyor. 4 kişilik bir aile günde 10 litre su içiyorsa, 15 lira para yapar. Az para değil. Benim vekardeşimin aylık 300 liraya yakın su masrafın oluyordu" dedi.

"SADECE İÇME SUYU BİLE BÜYÜK KÜLFET OLDU"Murat Ene ise 10 adet damacanayla gelerek sularını doldurdu. Aylık su fiyatının fazla olduğunu söyleyen Ene, "Normalde pikniğe geliyordum buraya, güzel bir su olduğunu gördüm. Emekliyim, aldığımız ücretler belli. 4 kişilik bir aileyim ben, bir damacana su, 27 lira. Aylık 700-800 lirayı buluyor. İçme suyunu bile karşılayamıyoruz. Bir aydır buradan su doldurup götürüyorum. Boş şişeleri de damacanaları doldurup götürüyorum. Gerçekten sadece içme suyumuz bile bize çok büyük külfiyet oldu artık. Kendi çapımızda çözüm üretiyoruz. Nereye kadar çözüm üreteceğiz orayı bizde bilmiyoruz" diye konuştu.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DAMACASINI KAPAN ÇEŞMELERE GELİYOR - Son Dakika

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