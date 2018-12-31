Son Dakika Haberleri: Damacanada Sahte İçki Ele Geçirildi

Damacanada Sahte İçki Ele Geçirildi

22 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir depoda damacana içinde 90 litre ve 60 şişe sahte içki ele geçirildi.

Damacanada Sahte İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir depoda damacana içinde 90 litre ve 60 şişe sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü ile Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sahte içki denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde bir iş yerinin deposunda sahte 14 adet viski, 46 şişe rakı, 90 litre damacanaya konulmuş votka ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkilere el konulurken konuyla alakalı 1 şahıs gözaltına alındı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:18 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adıyaman, 3. Sayfa
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