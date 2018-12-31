Damacanada Sahte İçki Ele Geçirildi
22 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir depoda damacana içinde 90 litre ve 60 şişe sahte içki ele geçirildi.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir depoda damacana içinde 90 litre ve 60 şişe sahte içki ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü
ile Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sahte içki denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde bir iş yerinin deposunda sahte 14 adet viski, 46 şişe rakı, 90 litre damacanaya konulmuş votka ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkilere el konulurken konuyla alakalı 1 şahıs gözaltına alındı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:18 Kaynak: İHA
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