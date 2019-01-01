Damacanada Sahte İçki Ele Geçirildi
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir depoda damacana içinde 90 litre ve 60 şişe sahte içki ele geçirildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir depoda damacana içinde 90 litre ve 60 şişe sahte içki ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü ile Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sahte içki denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde bir iş yerinin deposunda sahte 14 adet viski, 46 şişe rakı, 90 litre damacanaya konulmuş votka ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkilere el konulurken konuyla alakalı 1 şahıs gözaltına alındı. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı
Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı
Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Çalışırken Hırsız İş Başındaydı
Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı