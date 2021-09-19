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Damacanadan 30 santimetre uzunluğunda hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi - Son Dakika

Damacanadan 30 santimetre uzunluğunda hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi

19.09.2021 14:43
Damacanadan 30 santimetre uzunluğunda hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi, System.String[]

Eskişehir'de belediyenin suyu ile doldurulan damacananın, içinde yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda bulunan hortumla satıldığı anlaşıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan ESKİ Genel Müdürlüğü, 4 personelin görevine son verildiğini duyurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kalabak suyu tesislerinde dolumu yapılan 12 litrelik damacananın, içinde yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda bulunan hortumla satıldığı ortaya çıktı.

4 PERSONEL İŞTEN ÇIKARILDI

Damacanayı alan tüketicinin şikayeti üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü inceleme başlattı. Dolum tesislerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ESKİ, ihmali olduğu tespit edilen 4 personelin işten çıkarıldığını duyurdu.

AÇIKLAMA GELDİ

ESKİ tarafından yapılan açıklamada "ESKİ Genel Müdürlüğü'nce olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. ESKİ Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yasal süreleri içerisinde yürütülen soruşturma tamamlanmış olup, dosya ESKİ ve Espark A.Ş. disiplin kurullarına sevk edilmiştir. Disiplin kurullarınca olayda kusuru bulunan 4 çalışanın iş akitlerinin feshine karar verilmiştir. Bunun yanı sıra, kurumca konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır" denildi.

AK Parti Eskişehir İl Başkan Zihni Çalışkan da tüketiciyi korumak için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Damacanadan 30 santimetre uzunluğunda hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Damacanadan 30 santimetre uzunluğunda hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi - Son Dakika


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