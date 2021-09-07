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Damacanalardaki büyük tehlike! İçine önceden mazot konulduğu söylentisini duyanlar daha dikkatli inceliyor - Son Dakika

Damacanalardaki büyük tehlike! İçine önceden mazot konulduğu söylentisini duyanlar daha dikkatli inceliyor

07.09.2021 22:16
Damacanalardaki büyük tehlike! İçine önceden mazot konulduğu söylentisini duyanlar daha dikkatli inceliyor, System.String[]

Günlük olarak çok sık kullanılan ürünlerin başında gelen damacana sularla ilgili korkutan iddialar ortaya atıldı. Mazot taşınan damacanaların, yeteri kadar yıkanmadan yeniden piyasa sürüldüğü iddiası sonrası birçok aile, damacana su aldığı yerlere dikkat etmeye başladı.

İnsanın, yaşamına devam etmesi için gereken maddelerden biri de muhakkak ki su. İnsanın var olduğu her yerde gereksinim duyulan su, yıllar içerisinde kendisine büyük bir ticari alan buldu. Ancak saflığı temsil eden su, ticaret hayatında da bu şekilde karşılık bulmuyor. Fırsatçılar, daha yüksek kazanç elde etmek için insan sağlığını tehlikeye atmaktan çekinmiyor.

YETERİNCE YIKANMIYOR

Milliyet'ten Senim Tanay Karakuş'un özel haberine göre geçtiğimiz günlerde damacana suların kullanımında hijyen kurallarına uyulmadığı yönünde çeşitli sosyal paylaşım platformlarında iddialar gündeme gelmişti. Fabrikaya gönderilen boş damacanaların temizliğiyle ilgili ortaya atılan iddiaya göre fabrikada hangi damacanaların detaylı olarak yıkanacağı, hangisinin ise hızlı bir çalkalama yöntemiyle temizleneceğine sadece bir personel karar veriyor. İddiayı gündeme getiren sosyal medya kullanıcısının öne sürdüğüne göre, damacanaların içine mazot koyup taşıyanlar, mevlitte ayran ile limonata koyanlar hatta nargile şişesi olarak kullananlar bile olabiliyor.

"HER TÜRLÜ DEZENFEKTE EDİLİYOR"

Konunun uzmanı Hüseyin Karamehmetoğlu, söz konusu iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. İddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Karamehmetoğlu, "Bu iddia hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Tesise dolum için gelen damacanaların tamamı bu iş için özel eğitilmiş personeller tarafından kontrol edilir. Şişeler tek tek kontrolden geçirilerek şişe üretim tarihi, şişenin fiziksel ve duyusal olarak kullanıma uygunluğuna bakılır. Bu kontrollerin sonucunda kırık, çatlak vb. hasarlı şişeler ile kullanım ömrünü tamamlamış şişeler kenara ayrılır. Bu kontrollerdeki amaç, şişelerin yıkama ve doluma uygun şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit etmek ve uygun olmayan şişeleri geri dönüşüme göndermek amacıyla hurdaya ayırmaktır. Hurdaya ayrılmayan damacanaların tamamı hangi ölçüde temiz ya da kirli olduğuna bakılmaksızın yıkama ve dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutulur" diye konuştu.

"ÇOKLU DURULAMA YAPILIYOR"

Damacanaların temizlenme süreci hakkında da bilgi veren Karamehmetoğlu, şunları söyledi:

Damacana ambalajlara dolum işleminden önce bir dış yıkama ünitesinden geçirildikten sonra 4 ayrı aşamada 26 farklı yıkama istasyonunda el değmeden yıkama ve dezenfeksiyon işlemi yapılır. Bu iç yıkama ünitelerinde tüm şişeler uygun yükseklikteki yıkama basıncında deterjanlı su ve dezenfektanlı sıcak su ile yıkanır ve çoklu durulama aşamalarından geçirilir. Ayrıca durulama işleminin güvenilirliğini sağlamak için sürekli olarak deterjan ve dezenfektan kalıntı analizi gerçekleştirilir. Yani üretilen damacana ambalajlar deterjan ve dezenfektandan tamamen arındırılır.

"SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN İZİNLİ ÜRÜNLER KULLANILIYOR"

Yıkama prosesinde şişelerin yıkama ve dezenfeksiyonunda kullanılan tüm kimyasallar, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından kullanımına izin verilen ürünlerdir. Bu nedenle damacanalar son derece sağlıklı ve güvenilir bir yıkama ve dezenfeksiyon işleminden geçirilerek doluma alınırlar.

Damacana sular, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış üretim tesislerinde su kaynağından şişelenme sürecine kadar tüm aşamalarda gerekli gıda güvenliği ve hijyen şartları sağlanarak üretilir.

Damacanalardaki büyük tehlike! İçine önceden mazot konulduğu söylentisini duyanlar daha dikkatli inceliyor

Sağlık Bakanlığı, Ticaret, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Damacanalardaki büyük tehlike! İçine önceden mazot konulduğu söylentisini duyanlar daha dikkatli inceliyor - Son Dakika Ekonomi


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